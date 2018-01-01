Батьки самі мають вирішувати, - директор луцької школи про скандал із благодійними внесками

Наталія Євдокимова стверджує, що у школі №5 Валерій Півницький каже, що колектив не має стосунку до коштів, адже це – компетенція батьків.



Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.



Мама учня, котрий здобуває освіту у школі №5, Наталія Євдокимова розповіла, що вона підійшла до директора, бо була невдоволена тим, що у школі збирають благодійні внески.



«Треба було здати 250 гривень з родини на квіти вчителям. У нас у класі навчається 31 учень, тому це чималенька сума. Батьківський комітет написав, що за бажанням збирають на альбом та випускний вечір, а на квіти – обов’язково», - заявила вона.



Голова комісії Майя Шостак відзначила, що такі питання не повинна розглядати міська рада, адже здавати чи не здавати кошти – справа лише батьків.



Натомість лучанка стверджує, що благодійні внески були фіксовані і не обліковувалися: 50 гривень на літній ремонт школи, 30 – на утримання тощо. Також записували й борги батьків.



«Мені зробили винною у всьому, коли я підняла це питання. Моє звернення до директора про благодійні внески обговорювали всі в школі. Директор сказав відмінити випускні у 4 класах і сказали, що це через мене», - каже Наталія Євдокимова.



Директор школи Валерій Півницький наголосив, що дирекція школи і вчителі не мають права втручатися у збір коштів, і це – виключно компетенція батьків.



«Я сказав проводити свято, але Євдокимова кошти не здає і має право не йти туди. Свято було, діти отримали віньєтки і все було добре», - поділився він.



Депутат Алла Надточій додала, що у бюджеті Луцька не буде коштів, аби робити ремонти у школах. Тому зобов’язання привести навчальний заклад до ладу – на директорах: «Вони обговорюють, яка сума буде достатньою для ремонту. Піклувальні ради доносять це батьківським комітетам і у класах безпосередньо вирішують питання. Але не має бути цькування, це особисте бажання, є різні ситуації».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкастверджує, що у школі №5 змушують здавати благодійні внески . Натомість директоркаже, що колектив не має стосунку до коштів, адже це – компетенція батьків.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Мама учня, котрий здобуває освіту у школі №5, Наталія Євдокимова розповіла, що вона підійшла до директора, бо була невдоволена тим, що у школі збирають благодійні внески.«Треба було здати 250 гривень з родини на квіти вчителям. У нас у класі навчається 31 учень, тому це чималенька сума. Батьківський комітет написав, що за бажанням збирають на альбом та випускний вечір, а на квіти – обов’язково», - заявила вона.Голова комісіївідзначила, що такі питання не повинна розглядати міська рада, адже здавати чи не здавати кошти – справа лише батьків.Натомість лучанка стверджує, що благодійні внески були фіксовані і не обліковувалися: 50 гривень на літній ремонт школи, 30 – на утримання тощо. Також записували й борги батьків.«Мені зробили винною у всьому, коли я підняла це питання. Моє звернення до директора про благодійні внески обговорювали всі в школі. Директор сказав відмінити випускні у 4 класах і сказали, що це через мене», - каже Наталія Євдокимова.Директор школи Валерій Півницький наголосив, що дирекція школи і вчителі не мають права втручатися у збір коштів, і це – виключно компетенція батьків.«Я сказав проводити свято, але Євдокимова кошти не здає і має право не йти туди. Свято було, діти отримали віньєтки і все було добре», - поділився він.Депутатдодала, що у бюджеті Луцька не буде коштів, аби робити ремонти у школах. Тому зобов’язання привести навчальний заклад до ладу – на директорах: «Вони обговорюють, яка сума буде достатньою для ремонту. Піклувальні ради доносять це батьківським комітетам і у класах безпосередньо вирішують питання. Але не має бути цькування, це особисте бажання, є різні ситуації».

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