ПриватБанк пропонує волинянам придбати квитки на «святкові» потяги*

Із нагоди Дня Конституції українці матимуть додаткові вихідні. ПриватБанк пропонує своїм клієнтам придбати квитки на потяги і подорожувати Україною.Укрзалізниця призначила додаткові потяги на вихідні 28 червня - 1 липня. Так, поїзди курсуватимуть за напрямками:Київ-Львів;Київ-Ковель;Київ-Хмельницький;Миколаїв - Київ;Київ-Дніпро;Вінниця-Суми;Львів-Одеса;Костянтинівка-Одеса;Харків-Костянтинівка.Загалом упродовж вихідних днів потяги здійснять 44 додаткових рейси.Аби українці могли зручно купувати проїзні документи, ПриватБанк запустив продаж квитків на додаткові потяги у всіх каналах банку. Пасажири можуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.