ПриватБанк пропонує волинянам придбати квитки на «святкові» потяги*
Сьогодні, 21:01
Із нагоди Дня Конституції українці матимуть додаткові вихідні. ПриватБанк пропонує своїм клієнтам придбати квитки на потяги і подорожувати Україною.
Укрзалізниця призначила додаткові потяги на вихідні 28 червня - 1 липня. Так, поїзди курсуватимуть за напрямками:
Київ-Львів;
Київ-Ковель;
Київ-Хмельницький;
Миколаїв - Київ;
Київ-Дніпро;
Вінниця-Суми;
Львів-Одеса;
Костянтинівка-Одеса;
Харків-Костянтинівка.
Загалом упродовж вихідних днів потяги здійснять 44 додаткових рейси.
Аби українці могли зручно купувати проїзні документи, ПриватБанк запустив продаж квитків на додаткові потяги у всіх каналах банку. Пасажири можуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
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Укрзалізниця призначила додаткові потяги на вихідні 28 червня - 1 липня. Так, поїзди курсуватимуть за напрямками:
Київ-Львів;
Київ-Ковель;
Київ-Хмельницький;
Миколаїв - Київ;
Київ-Дніпро;
Вінниця-Суми;
Львів-Одеса;
Костянтинівка-Одеса;
Харків-Костянтинівка.
Загалом упродовж вихідних днів потяги здійснять 44 додаткових рейси.
Аби українці могли зручно купувати проїзні документи, ПриватБанк запустив продаж квитків на додаткові потяги у всіх каналах банку. Пасажири можуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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