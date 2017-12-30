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ПриватБанк пропонує волинянам придбати квитки на «святкові» потяги*

ПриватБанк пропонує волинянам придбати квитки на «святкові» потяги*
Із нагоди Дня Конституції українці матимуть додаткові вихідні. ПриватБанк пропонує своїм клієнтам придбати квитки на потяги і подорожувати Україною.

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на вихідні 28 червня - 1 липня. Так, поїзди курсуватимуть за напрямками:

Київ-Львів;

Київ-Ковель;

Київ-Хмельницький;

Миколаїв - Київ;

Київ-Дніпро;

Вінниця-Суми;

Львів-Одеса;

Костянтинівка-Одеса;

Харків-Костянтинівка.

Загалом упродовж вихідних днів потяги здійснять 44 додаткових рейси.

Аби українці могли зручно купувати проїзні документи, ПриватБанк запустив продаж квитків на додаткові потяги у всіх каналах банку. Пасажири можуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.

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Теги: ПриватБанк, потяги, квитки
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