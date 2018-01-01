Повідомили результати видовищних авто- і мотогонок у Луцьку
Сьогодні, 17:03
Повідомили результати видовищних автомобільних та мотогонок, які відбулися на території військового аеродрому у Луцьку 24 червня.
Результати опублікували на сторінці Ukrainian drag racing series 2018 у Facebook.
Нагадаємо, участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.
Моторезультати
MOTO до 600 см3
1 місце – Гецко Ярослав №22 Suzuki Одеса
MOTO до 1000 см3
1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса
2 місце – Бондарук Сергій № 49 Honda Луцьк
3 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк
MOTO UNLIMITED
1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса
2 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк
3 місце – Філатов Григорій №46 Suzuki GSX1300R Теплодар
Авторезультати
КЛАС « PRO LEGAL » (1)
1 місце - Виговський Роман №4 Audi TT Київ
2 місце - Пашинський Андрій № 33 Audi TTS Коростень
3 місце - Букаєв Олексій № 2 Audi TT Київ
КЛАС «PRO FWD» ПЕРЕДНІЙ ПРИВІД (2)
1 місце - Краснокутський Максим №27 ВАЗ 2108 Вільняньск
2 місце - Зіник Назар № 25 Honda СRX Львів
3 місце - Мандзюк Артур № 1 Volkswagen Scirocco Київ
КЛАС «PRO RWD» ЗАДНІЙ ПРИВІД (3)
1 місце – Зінченко Сергій № 128 BMW М3 E36 (Комунарськ)
2 місце - Голованов Олексій № 8 Toyota Supra JZA80 (Одеса)
3 місце - Козачок Володимир № 22 Chevrolet Camaro (Львів)
КЛАС «PRO АWD» ПОВНИЙ ПРИВІД (4)
1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)
2 місце – Врабіє Ігор №888 NISSAN GTR (Молдова)
3 місце – Білик Сергій №74 Subaru Impreza (Київ)
PRO «Unlimited» (5)
1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)
2 місце – Соловченко Сергій №777 ZAZ GTR (Суми)
3 місце – Коряка Ігор №40 NISSAN GTR (Київ)
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Результати опублікували на сторінці Ukrainian drag racing series 2018 у Facebook.
Нагадаємо, участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.
Моторезультати
MOTO до 600 см3
1 місце – Гецко Ярослав №22 Suzuki Одеса
MOTO до 1000 см3
1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса
2 місце – Бондарук Сергій № 49 Honda Луцьк
3 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк
MOTO UNLIMITED
1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса
2 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк
3 місце – Філатов Григорій №46 Suzuki GSX1300R Теплодар
Авторезультати
КЛАС « PRO LEGAL » (1)
1 місце - Виговський Роман №4 Audi TT Київ
2 місце - Пашинський Андрій № 33 Audi TTS Коростень
3 місце - Букаєв Олексій № 2 Audi TT Київ
КЛАС «PRO FWD» ПЕРЕДНІЙ ПРИВІД (2)
1 місце - Краснокутський Максим №27 ВАЗ 2108 Вільняньск
2 місце - Зіник Назар № 25 Honda СRX Львів
3 місце - Мандзюк Артур № 1 Volkswagen Scirocco Київ
КЛАС «PRO RWD» ЗАДНІЙ ПРИВІД (3)
1 місце – Зінченко Сергій № 128 BMW М3 E36 (Комунарськ)
2 місце - Голованов Олексій № 8 Toyota Supra JZA80 (Одеса)
3 місце - Козачок Володимир № 22 Chevrolet Camaro (Львів)
КЛАС «PRO АWD» ПОВНИЙ ПРИВІД (4)
1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)
2 місце – Врабіє Ігор №888 NISSAN GTR (Молдова)
3 місце – Білик Сергій №74 Subaru Impreza (Київ)
PRO «Unlimited» (5)
1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)
2 місце – Соловченко Сергій №777 ZAZ GTR (Суми)
3 місце – Коряка Ігор №40 NISSAN GTR (Київ)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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