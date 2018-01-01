Повідомили результати видовищних авто- і мотогонок у Луцьку





Результати опублікували на сторінці



Нагадаємо, участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.



Моторезультати



MOTO до 600 см3

1 місце – Гецко Ярослав №22 Suzuki Одеса



MOTO до 1000 см3

1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса

2 місце – Бондарук Сергій № 49 Honda Луцьк

3 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк



MOTO UNLIMITED

1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса

2 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк

3 місце – Філатов Григорій №46 Suzuki GSX1300R Теплодар



Авторезультати



КЛАС « PRO LEGAL » (1)

1 місце - Виговський Роман №4 Audi TT Київ

2 місце - Пашинський Андрій № 33 Audi TTS Коростень

3 місце - Букаєв Олексій № 2 Audi TT Київ



КЛАС «PRO FWD» ПЕРЕДНІЙ ПРИВІД (2)

1 місце - Краснокутський Максим №27 ВАЗ 2108 Вільняньск

2 місце - Зіник Назар № 25 Honda СRX Львів

3 місце - Мандзюк Артур № 1 Volkswagen Scirocco Київ



КЛАС «PRO RWD» ЗАДНІЙ ПРИВІД (3)

1 місце – Зінченко Сергій № 128 BMW М3 E36 (Комунарськ)

2 місце - Голованов Олексій № 8 Toyota Supra JZA80 (Одеса)

3 місце - Козачок Володимир № 22 Chevrolet Camaro (Львів)



КЛАС «PRO АWD» ПОВНИЙ ПРИВІД (4)

1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)

2 місце – Врабіє Ігор №888 NISSAN GTR (Молдова)

3 місце – Білик Сергій №74 Subaru Impreza (Київ)



PRO «Unlimited» (5)

1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)

2 місце – Соловченко Сергій №777 ZAZ GTR (Суми)

3 місце – Коряка Ігор №40 NISSAN GTR (Київ)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили результати видовищних автомобільних та мотогонок, які відбулися на території військового аеродрому у Луцьку 24 червня.Результати опублікували на сторінці Ukrainian drag racing series 2018 у Facebook.Нагадаємо, участь у(заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.MOTO до 600 см31 місце – Гецко Ярослав №22 Suzuki ОдесаMOTO до 1000 см31 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса2 місце – Бондарук Сергій № 49 Honda Луцьк3 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki ЛуцькMOTO UNLIMITED1 місце – Череп Олексій №34 Suzuki GSX1000 Одеса2 місце – Романчук Микола № 69 Suzuki Луцьк3 місце – Філатов Григорій №46 Suzuki GSX1300R ТеплодарКЛАС « PRO LEGAL » (1)1 місце - Виговський Роман №4 Audi TT Київ2 місце - Пашинський Андрій № 33 Audi TTS Коростень3 місце - Букаєв Олексій № 2 Audi TT КиївКЛАС «PRO FWD» ПЕРЕДНІЙ ПРИВІД (2)1 місце - Краснокутський Максим №27 ВАЗ 2108 Вільняньск2 місце - Зіник Назар № 25 Honda СRX Львів3 місце - Мандзюк Артур № 1 Volkswagen Scirocco КиївКЛАС «PRO RWD» ЗАДНІЙ ПРИВІД (3)1 місце – Зінченко Сергій № 128 BMW М3 E36 (Комунарськ)2 місце - Голованов Олексій № 8 Toyota Supra JZA80 (Одеса)3 місце - Козачок Володимир № 22 Chevrolet Camaro (Львів)КЛАС «PRO АWD» ПОВНИЙ ПРИВІД (4)1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)2 місце – Врабіє Ігор №888 NISSAN GTR (Молдова)3 місце – Білик Сергій №74 Subaru Impreza (Київ)PRO «Unlimited» (5)1 місце – Мартін Блаут №6 Chevrolet Camaro (Польща)2 місце – Соловченко Сергій №777 ZAZ GTR (Суми)3 місце – Коряка Ігор №40 NISSAN GTR (Київ)

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