Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Заболоття, Турівка, Зоря, Ворчин

2. 09:00 – 17:00

Ветеринарний кіоск, швейна майстерня, магазин с. Овадно: вул. Травнева, Покровська 34



Іваничівський район



1.9:30-16630

ФОП Костюк (частково) с.Янів, с.Бортнів

2. ПЛ-10кв Л46-05 9:30-17:00 ФОП Іванчук(заправка), ФОП Савчук,

ФОП Глазов (частково) с.Павлівка вул.Незалежності



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

Укрпошта (гаражі), ПАТ «Укртелеком» (гаражі), ПП РАтнюк Ю.В. (буд.майданчик магазину), Кузьміна І.В. (буд.майданчик магазину), К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., ПП Ніщик А.А. (гаражі), Смітюх О.Г. (гаражі), ТзОВ «ДОФ-АРБО» (деревообробний цех). м.Камінь – Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Окружна, пров. Окружний, вул.. Злагоди, пров. Злагоди, вул.. Я.Мудрого, пров. Я.Мудрого, вул.. Ватутіна, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса, вул.. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул.. Східна.

2.10:00 – 17:00 Бібілотека, Школа, Медпункт, ПАТ «УКртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., Молитовний будинок, ПП Придатко Л.П. с.Гута – Боровенська, вул.. Вижар, вул.. Довга Нива, вул.. Набережна.



Локачинський район



1.9:00-16:00

с.Привітне частково, Коритниця



місто Луцьк



1. 09:00-17:00

ОСББ «Молоді-8»; ОСББ «Молоді-10»

Бойлерна ввід №2; Київстар;

Торговий центр П-ць Овчарук вул.Молоді-8; 10; 10а.



2.09:00-10:00

Ощадбанк; Магазин «Колібрис»;

Центр Стоматології; Мікрохірургія ока;

Торговий павільйон на зупинці Президента Грушевського-1



Луцький район



1. 10:00-17:00 Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т.

с.Струмівка вул. Сільська, 1-20, Об’їздна

с.Підгайці вул. Ювілейна

2. 10:00-16:00

с. Білостік: ФГ "Міжгіря"

3. 09:00 – 17:00 Пп Матвійчук Г.В., СФГ „Датсун”, Пп Тищенко Н.А с.Милуши вул.Хутірська, Л.Українки, Хмельова



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-349 Л-5 9:00-17:00 с.Мельники вул Нова

2. КТП-20 9:00-17:00 Магазин, дім молитви с.Скиби

3. КТП-259 9:00-17:00

с.Світязь вул.Миру

4. КТП-255 9:00-17:00 Магазин, БАР АЛЬФ

с.Світязь вул.Миру



Любешівський район



1.10:00-17:00

Відділ освіти (адмінприміщення), Редакція газети «Нове життя», ДП ДЗК, Кондитерський цех, Перукарня, магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. Смт. Любешів, вул. Незалежності 54,

вул. Бондаренка

2. 10:00-17:00

Дитячий садочок №3, Церква, магазин, Прокуратура, Водонапірна башня, Бар «Таня», Автостанція, магазин «Меркурій», магазин «Мандарин», магазин (ФОП Тропець С.П.) Смт. Любешів, вул. Толстого, Брестська (частково), 17 Вересня (частково), Вишнева, Шкільна

3.10:00-17:00

Деревок с/р, школа, сортдільиця, магазини

с.Деревок вул. Молодіжна, Ювілейна, Поліщука



Маневицький район



1.10:00-18:00

КТП-27, с. Череваха - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).

КТП-83.



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43

вул.М.Кривоноса

вул.Жуковського, 1-27Б, 2-12

вул.Полуботка, 19-29

вул.Ціолковського, 20

вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Ворончин вул..Озерна, Шевченка.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 9:00-16:00 с.Переспа виробнича база, млин, ГРП, картоплесховище с.Переспа, вул. Ковельська, Квітнева, Гайова

3. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

4. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), ТзОВ "Старленд", КП "Дубищенське ЖКГ", Ківерцівське УГГ ПАТ "Волиньгаз", церква, костел (смт.Дубище), Відділ освіти РДА (смт.Дубище), КЗ "Рожищенський районний ЦПМСД" (смт.Дубище) с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), смт.Дубище, в.Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, Дібрівська, Прилісна, Польова

5. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул..Шевченка



Старовижівський район



1.10:00-17:00

Ст.Вижва вул:Л.Українки,Пушкіна,Гоголя,Соборності (Жовтнева)

2. ПЛ-10кВ Л-27-03 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська,Зелена;с.Брідки (повністю)



Турійський район



1. ПЛ-10 кВ Л-61-01

від ЛР-43 до ЛР-151, ЛР-148

КТП-6 09:00-16:00 ФОП Хомик В.М. - магазин с.Мировичі

2. КТП-96 10:00-17:00 ФОП Черенова О.В. – магазин, Миляновичівська сільська рада – клуб, Турійська ветлікарня - дільниця с.Миляновичі

3. КТП-165 09:00-14:00 с.Мочулки

4. КТП-171 13:00-16:30 с.Маковичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Заболоття, Турівка, Зоря, Ворчин2. 09:00 – 17:00Ветеринарний кіоск, швейна майстерня, магазин с. Овадно: вул. Травнева, Покровська 341.9:30-16630ФОП Костюк (частково) с.Янів, с.Бортнів2. ПЛ-10кв Л46-05 9:30-17:00 ФОП Іванчук(заправка), ФОП Савчук,ФОП Глазов (частково) с.Павлівка вул.Незалежності1.09:30 – 17:00Укрпошта (гаражі), ПАТ «Укртелеком» (гаражі), ПП РАтнюк Ю.В. (буд.майданчик магазину), Кузьміна І.В. (буд.майданчик магазину), К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., ПП Ніщик А.А. (гаражі), Смітюх О.Г. (гаражі), ТзОВ «ДОФ-АРБО» (деревообробний цех). м.Камінь – Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Окружна, пров. Окружний, вул.. Злагоди, пров. Злагоди, вул.. Я.Мудрого, пров. Я.Мудрого, вул.. Ватутіна, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса, вул.. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул.. Східна.2.10:00 – 17:00 Бібілотека, Школа, Медпункт, ПАТ «УКртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., Молитовний будинок, ПП Придатко Л.П. с.Гута – Боровенська, вул.. Вижар, вул.. Довга Нива, вул.. Набережна.1.9:00-16:00с.Привітне частково, Коритниця1. 09:00-17:00ОСББ «Молоді-8»; ОСББ «Молоді-10»Бойлерна ввід №2; Київстар;Торговий центр П-ць Овчарук вул.Молоді-8; 10; 10а.2.09:00-10:00Ощадбанк; Магазин «Колібрис»;Центр Стоматології; Мікрохірургія ока;Торговий павільйон на зупинці Президента Грушевського-11. 10:00-17:00 Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т.с.Струмівка вул. Сільська, 1-20, Об’їзднас.Підгайці вул. Ювілейна2. 10:00-16:00с. Білостік: ФГ "Міжгіря"3. 09:00 – 17:00 Пп Матвійчук Г.В., СФГ „Датсун”, Пп Тищенко Н.А с.Милуши вул.Хутірська, Л.Українки, Хмельова1. КТП-349 Л-5 9:00-17:00 с.Мельники вул Нова2. КТП-20 9:00-17:00 Магазин, дім молитви с.Скиби3. КТП-259 9:00-17:00с.Світязь вул.Миру4. КТП-255 9:00-17:00 Магазин, БАР АЛЬФс.Світязь вул.Миру1.10:00-17:00Відділ освіти (адмінприміщення), Редакція газети «Нове життя», ДП ДЗК, Кондитерський цех, Перукарня, магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. Смт. Любешів, вул. Незалежності 54,вул. Бондаренка2. 10:00-17:00Дитячий садочок №3, Церква, магазин, Прокуратура, Водонапірна башня, Бар «Таня», Автостанція, магазин «Меркурій», магазин «Мандарин», магазин (ФОП Тропець С.П.) Смт. Любешів, вул. Толстого, Брестська (частково), 17 Вересня (частково), Вишнева, Шкільна3.10:00-17:00Деревок с/р, школа, сортдільиця, магазинис.Деревок вул. Молодіжна, Ювілейна, Поліщука1.10:00-18:00КТП-27, с. Череваха - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).КТП-83.місто Нововолинськ1.09:00-17:00Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки, 15-27, 20-50, 35-43вул.М.Кривоносавул.Жуковського, 1-27Б, 2-12вул.Полуботка, 19-29вул.Ціолковського, 20вул.Дольна, 1А-1Г, 2А-2Г1. 9:00-17:00 с.Ворончин вул..Озерна, Шевченка.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 9:00-16:00 с.Переспа виробнича база, млин, ГРП, картоплесховище с.Переспа, вул. Ковельська, Квітнева, Гайова3. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)4. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), ТзОВ "Старленд", КП "Дубищенське ЖКГ", Ківерцівське УГГ ПАТ "Волиньгаз", церква, костел (смт.Дубище), Відділ освіти РДА (смт.Дубище), КЗ "Рожищенський районний ЦПМСД" (смт.Дубище) с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), смт.Дубище, в.Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, Дібрівська, Прилісна, Польова5. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул..Шевченка1.10:00-17:00Ст.Вижва вул:Л.Українки,Пушкіна,Гоголя,Соборності (Жовтнева)2. ПЛ-10кВ Л-27-03 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Брідківська,Зелена;с.Брідки (повністю)1. ПЛ-10 кВ Л-61-01від ЛР-43 до ЛР-151, ЛР-148КТП-6 09:00-16:00 ФОП Хомик В.М. - магазин с.Мировичі2. КТП-96 10:00-17:00 ФОП Черенова О.В. – магазин, Миляновичівська сільська рада – клуб, Турійська ветлікарня - дільниця с.Миляновичі3. КТП-165 09:00-14:00 с.Мочулки4. КТП-171 13:00-16:30 с.Маковичі

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