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На індійському ВВС засвітився український «тунель кохання». ВІДЕО

На індійському ВВС засвітився український «тунель кохання». ВІДЕО
На індійській версії сайту ВВС розмістили публікацію про «тунель кохання», що знаходиться у містечку Клевань Рівненської області.

"Чи може будь-яка залізнична колія стати найромантичнішим у світі? Так, такий тунельний залізничний шлях знаходиться на Західній Україні", - пишуть журналісти.

Довідково:

Тунель кохання — популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі Рівненської області[1].

Тунель Кохання розташований на відрізку (близько 4 км) залізничної колії, яка веде від селища Клевань до селища Оржів.

Це — зелений тунель у лісовому масиві, утворений через рух потягу до/від деревообробного заводу в Оржеві. На своєму шляху через ліс потяг збиває гілки дерев, кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. Тож це аж ніяк не є дивом природи.

Завдяки вдалому маркетингу, тунель є місцем паломництва туристів та закоханих. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивостей. Дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.


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Теги: Клевань, Індія
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