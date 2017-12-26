На індійському ВВС засвітився український «тунель кохання». ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
На індійській версії сайту ВВС розмістили публікацію про «тунель кохання», що знаходиться у містечку Клевань Рівненської області.
"Чи може будь-яка залізнична колія стати найромантичнішим у світі? Так, такий тунельний залізничний шлях знаходиться на Західній Україні", - пишуть журналісти.
Довідково:
Тунель кохання — популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі Рівненської області[1].
Тунель Кохання розташований на відрізку (близько 4 км) залізничної колії, яка веде від селища Клевань до селища Оржів.
Це — зелений тунель у лісовому масиві, утворений через рух потягу до/від деревообробного заводу в Оржеві. На своєму шляху через ліс потяг збиває гілки дерев, кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. Тож це аж ніяк не є дивом природи.
Завдяки вдалому маркетингу, тунель є місцем паломництва туристів та закоханих. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивостей. Дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Чи може будь-яка залізнична колія стати найромантичнішим у світі? Так, такий тунельний залізничний шлях знаходиться на Західній Україні", - пишуть журналісти.
Довідково:
Тунель кохання — популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі Рівненської області[1].
Тунель Кохання розташований на відрізку (близько 4 км) залізничної колії, яка веде від селища Клевань до селища Оржів.
Це — зелений тунель у лісовому масиві, утворений через рух потягу до/від деревообробного заводу в Оржеві. На своєму шляху через ліс потяг збиває гілки дерев, кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. Тож це аж ніяк не є дивом природи.
Завдяки вдалому маркетингу, тунель є місцем паломництва туристів та закоханих. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивостей. Дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Сьогодні, 17:30
На індійському ВВС засвітився український «тунель кохання». ВІДЕО
Сьогодні, 17:13
Повідомили результати видовищних авто- і мотогонок у Луцьку
Сьогодні, 17:03
Батьки самі мають вирішувати, - директор луцької школи про скандал із благодійними внесками
Сьогодні, 16:49