На індійському ВВС засвітився український «тунель кохання». ВІДЕО





"Чи може будь-яка залізнична колія стати найромантичнішим у світі? Так, такий тунельний залізничний шлях знаходиться на Західній Україні", - пишуть журналісти.



Довідково:



Тунель кохання — популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі Рівненської області[1].



Тунель Кохання розташований на відрізку (близько 4 км) залізничної колії, яка веде від селища Клевань до селища Оржів.



Це — зелений тунель у лісовому масиві, утворений через рух потягу до/від деревообробного заводу в Оржеві. На своєму шляху через ліс потяг збиває гілки дерев, кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. Тож це аж ніяк не є дивом природи.



Завдяки вдалому маркетингу, тунель є місцем паломництва туристів та закоханих. Є ряд повір'їв щодо тунелю та його властивостей. Дехто з молодят саджає тут квіти, які символізують їхні почуття.





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