Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка
Сьогодні, 17:16
Депутат Луцької міської ради Анна Мовяк розповіла, що батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби навчальних закладів.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батьки самі мають вирішувати, - директор луцької школи про скандал із благодійними внесками
«Батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби школи у навчальних закладах. Те ж саме стосується і благодійних фондів», - сказала Анна Мовяк.
Член комісії Алла Надточій розповіла, що, наприклад, у Тернополі заборонили збирати гроші, але школи там перебувають у далеко не кращому стані.
«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти», - наголосила вона.
Нагадаємо, у луцьких школах хочуть припинити корупцію. А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батьки самі мають вирішувати, - директор луцької школи про скандал із благодійними внесками
«Батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби школи у навчальних закладах. Те ж саме стосується і благодійних фондів», - сказала Анна Мовяк.
Член комісії Алла Надточій розповіла, що, наприклад, у Тернополі заборонили збирати гроші, але школи там перебувають у далеко не кращому стані.
«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти», - наголосила вона.
Нагадаємо, у луцьких школах хочуть припинити корупцію. А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі.
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Коментарі 2
9-та теж рулить в фінансовому плані,автомобілі керівництва закладу про це яскраво свідчать.
«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти» - що за брєд..? батьків заставляють здавати кошти
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