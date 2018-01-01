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Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка

Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка
Депутат Луцької міської ради Анна Мовяк розповіла, що батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби навчальних закладів.

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески.

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«Батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби школи у навчальних закладах. Те ж саме стосується і благодійних фондів», - сказала Анна Мовяк.

Член комісії Алла Надточій розповіла, що, наприклад, у Тернополі заборонили збирати гроші, але школи там перебувають у далеко не кращому стані.

«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти», - наголосила вона.

Нагадаємо, у луцьких школах хочуть припинити корупцію. А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі.

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Теги: гроші, школа, освіта
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Коментарі 2
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9-та теж рулить в фінансовому плані,автомобілі керівництва закладу про це яскраво свідчать.
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«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти» - що за брєд..? батьків заставляють здавати кошти
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