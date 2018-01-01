Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка

Анна Мовяк розповіла, що батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби навчальних закладів.



Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.



Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5



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«Батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби школи у навчальних закладах. Те ж саме стосується і благодійних фондів», - сказала Анна Мовяк.



Член комісії Алла Надточій розповіла, що, наприклад, у Тернополі заборонили збирати гроші, але школи там перебувають у далеко не кращому стані.



«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти», - наголосила вона.



Нагадаємо, у луцьких школах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радирозповіла, що батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби навчальних закладів.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Нагадаємо, що нещодавно лучанка нарікала на те, що у школі №5 змушують сплачувати батьківські внески «Батьківські комітети не можуть примусово збирати гроші на потреби школи у навчальних закладах. Те ж саме стосується і благодійних фондів», - сказала Анна Мовяк.Член комісіїрозповіла, що, наприклад, у Тернополі заборонили збирати гроші, але школи там перебувають у далеко не кращому стані.«Зрозуміло, що гроші далі збиратимуть, але це добровільно і має обліковуватися. Не потрібно забороняти батькам, які хочуть допомогти школі, збирати кошти», - наголосила вона.Нагадаємо, у луцьких школах хочуть припинити корупцію . А прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі.

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