На Волині бус збив лося. ФОТО 18+

На Волині чоловік збив лося. Тварина загинула.25 червня вдень, на дорозі Ковель-Ягодин, водій Mercedes Sprinter не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на тварину, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.23-річний керманич стверджує, що лось вискочив перед автомобілем, тож він не встиг пригальмувати і завдав йому удару, який виявився смертельним.Транспортний засіб отримав механічні ушкодження лобового скла.Патрульні поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди, відібрали пояснення та оформили на водія протокол за ст. 124 КУпАП (міру покарання встановить суд).Тварину з місця пригоди забрали лісники та доставили у ветеринарну клініку.