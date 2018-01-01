На Волині бус збив лося. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:39
На Волині чоловік збив лося. Тварина загинула.
25 червня вдень, на дорозі Ковель-Ягодин, водій Mercedes Sprinter не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на тварину, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
23-річний керманич стверджує, що лось вискочив перед автомобілем, тож він не встиг пригальмувати і завдав йому удару, який виявився смертельним.
Транспортний засіб отримав механічні ушкодження лобового скла.
Патрульні поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди, відібрали пояснення та оформили на водія протокол за ст. 124 КУпАП (міру покарання встановить суд).
Тварину з місця пригоди забрали лісники та доставили у ветеринарну клініку.
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25 червня вдень, на дорозі Ковель-Ягодин, водій Mercedes Sprinter не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на тварину, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
23-річний керманич стверджує, що лось вискочив перед автомобілем, тож він не встиг пригальмувати і завдав йому удару, який виявився смертельним.
Транспортний засіб отримав механічні ушкодження лобового скла.
Патрульні поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди, відібрали пояснення та оформили на водія протокол за ст. 124 КУпАП (міру покарання встановить суд).
Тварину з місця пригоди забрали лісники та доставили у ветеринарну клініку.
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