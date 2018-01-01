Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 червня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – +20…+21. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – +20…+21. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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