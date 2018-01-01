На Волині використовують унікальну технологію для ремонту дороги

У Турійському районі на Волині розпочали пілотний для області об’єкт – ремонт дороги за технологією регенерації існуючого покриття.Результат ремонту оглянули 25 червня у селі Чорніїв.Голова Волинської ОДАзауважив, що наразі технологію запроваджують на місцевих дорогах.«Ця дорога втричі дешевша за дорогу з чисто асфальтобетонним покриттям. Матеріалу збирають, потім переробляють у спеціальному апараті, який одразу ж формує дорожнє полотно, яке поливають спеціальним пластифікатором, від чого покриття стає міцнішим», - зауважив посадовець.Тож таким чином можна буде ремонтувати дорогу між населеними пунктами у районах і в результаті вдасться відремонтувати значно більше доріг.«На Волині вперше застосовують таку технологію», - додав Савченко.Дорогу ремонтували за державні кошти, роботи почали два тижні тому і вже встигли відремонтувати 1,6 кілометра. Особливість ремонту в тому, що тут вкладають потужну основу, а також використовують матеріал, який вже є на дорозі.«Ця технологія дає можливість здешевити вартість робіт в кілька разів. Вона полягає в тому, що ми використовуємо матеріал, який є на дорозі, тобто проводим регенерацію існуючого покриття», - розповів представник підрядника, товариства «Експодор»За його словами, здешевлення відбувається за рахунок зменшення витрат на матеріали та їх доставку. Так, якщо вартість звичного ремонту - близько 1,4 тисяч гривень за квадратний метр, а за цієї технології – 520 гривень за «квадрат».«Ця технологія запозичена з Європи – Німеччина, Франція, Польща повністю зараз проводять регенерацію, навіть під автобани. В Україні ми почали працювати минулого року у Львові - люди задоволені… Нині за цією технологією у Львівській області вже зробили десь 350-400 кв.м. В експлуатації показує себе чудово», - додав Федоринчук.Така технологія підходить для білощебеневих, глиснистих, субглинистих доріг та таких шляхів, де вже немає основи.«Класти асфальт сенсу нема, бо за рік-два ями знову повиходять нагору. Тобто спочатку ми перебиваємо все що є, додаємо трохи нового матеріалу», - зазначив підрядник. Окрім того, перед вкладанням асфальтобетону застосовують емульсію, яка в подальшому не дає воді проникати до основи.Голова Турійської районної радирозповіла, що ремонт цієї дороги – наболіле питання і для селян, і для району.«Одні ями тут раніше були. Не можна сказати, що служба доріг її не ремонтувала, якісь ямкові ремонти проводили, але фактично вона вже не трималася. Через вибоїни їздили по узбіччях, майже по ровах, проїжджати було дуже складно», - додала Черен. Тож вона висловила вдячність усім, хто долучився до того. аби її відремонтували.Посадовиця зауважила, що сподівається, що згодом таку ж дорогу прокладуть до володимир-волинської траси, аби люди мали хороше сполучення із містами.