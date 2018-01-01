Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків
Сьогодні, 18:34
У Луцьку сіре авто на єврономерах лоб у лоб стукнулося з синім BMW, водій «на бляхах» утік з місця пригоди.
Автопригода сталася у понеділок, 25 червня, близько 13:02 у селі Прилуцьке на 157 кілометрі траси M19. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів постраждалий водій BMW Віктор Турек.
За словами чоловіка, сіре авто «на бляхах» лоб у лоб врізалося у його машину та відразу втекло з місця автопригоди.
На місці аварії працювала поліція.
В результаті ДТП у "бехи" значні механічні пошкодження бампера, клила, капота та двигуна.
Віктор розповів, що придбав машину лише 3 дні тому. Чоловік просить відгукнутися свідків автопригоди, обіцяє винагороду за будь-яку інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталася у понеділок, 25 червня, близько 13:02 у селі Прилуцьке на 157 кілометрі траси M19. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів постраждалий водій BMW Віктор Турек.
За словами чоловіка, сіре авто «на бляхах» лоб у лоб врізалося у його машину та відразу втекло з місця автопригоди.
На місці аварії працювала поліція.
В результаті ДТП у "бехи" значні механічні пошкодження бампера, клила, капота та двигуна.
Віктор розповів, що придбав машину лише 3 дні тому. Чоловік просить відгукнутися свідків автопригоди, обіцяє винагороду за будь-яку інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Брати за яйка рєшал, що приганяють і продають бляхи, нехай згадують, кому продавали, вони добре всіх клієнтів-лохів знають, бо то одна банда - автоєвро"сила".
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині може з’явитися ще одна об'єднана громада
Сьогодні, 18:42
Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків
Сьогодні, 18:34
На Волині використовують унікальну технологію для ремонту дороги
Сьогодні, 18:26
Гурт «Фіолет» випустив пісню про найкращих друзів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15