Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків

У Луцьку сіре авто на єврономерах лоб у лоб стукнулося з синім BMW, водій «на бляхах» утік з місця пригоди.Автопригода сталася у понеділок, 25 червня, близько 13:02 у селі Прилуцьке на 157 кілометрі траси M19. Про церозповів постраждалий водій BMWЗа словами чоловіка, сіре авто «на бляхах» лоб у лоб врізалося у його машину та відразу втекло з місця автопригоди.На місці аварії працювала поліція.В результаті ДТП у "бехи" значні механічні пошкодження бампера, клила, капота та двигуна.Віктор розповів, що придбав машину лише 3 дні тому. Чоловік просить відгукнутися свідків автопригоди, обіцяє винагороду за будь-яку інформацію.