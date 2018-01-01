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Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків

Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків
У Луцьку сіре авто на єврономерах лоб у лоб стукнулося з синім BMW, водій «на бляхах» утік з місця пригоди.

Автопригода сталася у понеділок, 25 червня, близько 13:02 у селі Прилуцьке на 157 кілометрі траси M19. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів постраждалий водій BMW Віктор Турек.

За словами чоловіка, сіре авто «на бляхах» лоб у лоб врізалося у його машину та відразу втекло з місця автопригоди.

На місці аварії працювала поліція.

В результаті ДТП у "бехи" значні механічні пошкодження бампера, клила, капота та двигуна.

Віктор розповів, що придбав машину лише 3 дні тому. Чоловік просить відгукнутися свідків автопригоди, обіцяє винагороду за будь-яку інформацію.

Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків
Під Луцьком авто «на бляхах» розбило BMW: шукають свідків

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Теги: дтп, аварія, бляхи
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Коментарі 1
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Брати за яйка рєшал, що приганяють і продають бляхи, нехай згадують, кому продавали, вони добре всіх клієнтів-лохів знають, бо то одна банда - автоєвро"сила".
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