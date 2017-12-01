Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

Голова Волинської обласної держадміністраціїпроінспектував ремонт об’їзної дороги у Рованцях і у Княгининку та залишився задоволений побаченим.Огляд ремонту провели 25 червня.Спершу оглянули поточний ремонт дороги місцевого значення на ділянці Луцьк-Рованці. Очільник департаменту інфраструктури та туризмурозповів, що на ремонт протяжністю 3,5 км підписали угоду на 72,2 млн грн. Дорогу роблять за технологією, якою ремонтували покриття на Володимир-Волинський, тож «простояти» вона має щонайменше 10 років.«Дорога має в деяких місцях велике розширення, майже до параметрів дороги першої категорії», - розповів Мирка. За його словами, у ході ремонту дорогу у «завужених» місцях розширять. У рамках коштів дорожнього фонду частину грошей передбачили й для Луцька, тож за них зроблять ремонт перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської, де передбачать додаткову смугу для повороту праворуч.Радник голови ОДАрозповів, що реконструкція дозволить ліквідувати затори, які періодично утворюються. Окрім того уздовж дороги, де є «бізнесові об’єкти», тротуари роблять власне за кошти підприємців. Основні роботи з поточного ремонту цієї дороги завершать ще цьогоріч.На місце ремонту прибув і голова Боратинської ОТГ, який повідомив, що проблема об’їзної дороги була дуже серйозним викликом.«Дуже добре, що сьогодні це питання почали вирішувати в обласній державній адміністрації. Думаю, що всі жителі не тільки Рованців, а й Боратина і міста Луцька будуть задоволені, коли цю дорогу завершать», - мовив Яручик.Опісля Мирка зауважив, що для завершення робіт треба ще грошей. Тож вже найближчим часом Савченку нададуть пропозиції щодо збільшення фінансування за рахунок об’єктів, на які і досі не передали документацію. Мовляв, треба перекинути фінансування, аби не втрачати часу.Опісля оглянули ремонт 5,2 кілометрового відрізку дороги М-19, яку зараз ремонтують у районі Княгининка. Роботи виконують за кошти державного дорожнього фонду.«Сільські ради допомагають робити інфраструктуру, зупинки, тротуари. Служба автомобільних доріг передбачила місцеві проїзди, щоб люди не виходили на дорогу – всі питання безпеки також врахують», - розповів Мирка. Ремонт цієї ділянки завершать вже незабаром.Голова ОДА залишився задоволений побаченим.«Я не хотів їхати з перших днів, але вже пройшло декілька тижнів – видно результат, розширення дороги, видно навіть деяку понадмірну розкішність цієї дороги. Мене переконують у тому, що вона буде стояти 10-15 років, тоді можна із цим погодитися. Та я, як людина раціональна, хочу щоб воно було скромно, дешево, сердито і довго», - сказав посадовець. Основне ж – аби за рахунок «розкішності» не зменшували протяжність можливого ремонту.«Сама по собі дорога – перший серйозний проект, який буде стояти 10-15 років. Саме про це говорив Прем’єр-міністр та наголошував Президент – щоб вони були якісні і довговічні», - додав Савченко.Тому він зробив висновок, що під час ремонту ідуть правильним шляхом. Наразі основне завдання – шукати кошти, аби залучити якомога більшу суму на відновлення та ремонт доріг.