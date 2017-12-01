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Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко проінспектував ремонт об’їзної дороги у Рованцях і у Княгининку та залишився задоволений побаченим.

Огляд ремонту провели 25 червня.

Спершу оглянули поточний ремонт дороги місцевого значення на ділянці Луцьк-Рованці. Очільник департаменту інфраструктури та туризму Іван Мирка розповів, що на ремонт протяжністю 3,5 км підписали угоду на 72,2 млн грн. Дорогу роблять за технологією, якою ремонтували покриття на Володимир-Волинський, тож «простояти» вона має щонайменше 10 років.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

«Дорога має в деяких місцях велике розширення, майже до параметрів дороги першої категорії», - розповів Мирка. За його словами, у ході ремонту дорогу у «завужених» місцях розширять. У рамках коштів дорожнього фонду частину грошей передбачили й для Луцька, тож за них зроблять ремонт перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської, де передбачать додаткову смугу для повороту праворуч.

Радник голови ОДА Валерій Криворог розповів, що реконструкція дозволить ліквідувати затори, які періодично утворюються. Окрім того уздовж дороги, де є «бізнесові об’єкти», тротуари роблять власне за кошти підприємців. Основні роботи з поточного ремонту цієї дороги завершать ще цьогоріч.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

На місце ремонту прибув і голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик, який повідомив, що проблема об’їзної дороги була дуже серйозним викликом.

«Дуже добре, що сьогодні це питання почали вирішувати в обласній державній адміністрації. Думаю, що всі жителі не тільки Рованців, а й Боратина і міста Луцька будуть задоволені, коли цю дорогу завершать», - мовив Яручик.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

Опісля Мирка зауважив, що для завершення робіт треба ще грошей. Тож вже найближчим часом Савченку нададуть пропозиції щодо збільшення фінансування за рахунок об’єктів, на які і досі не передали документацію. Мовляв, треба перекинути фінансування, аби не втрачати часу.

Опісля оглянули ремонт 5,2 кілометрового відрізку дороги М-19, яку зараз ремонтують у районі Княгининка. Роботи виконують за кошти державного дорожнього фонду.

«Сільські ради допомагають робити інфраструктуру, зупинки, тротуари. Служба автомобільних доріг передбачила місцеві проїзди, щоб люди не виходили на дорогу – всі питання безпеки також врахують», - розповів Мирка. Ремонт цієї ділянки завершать вже незабаром.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

Голова ОДА залишився задоволений побаченим.

«Я не хотів їхати з перших днів, але вже пройшло декілька тижнів – видно результат, розширення дороги, видно навіть деяку понадмірну розкішність цієї дороги. Мене переконують у тому, що вона буде стояти 10-15 років, тоді можна із цим погодитися. Та я, як людина раціональна, хочу щоб воно було скромно, дешево, сердито і довго», - сказав посадовець. Основне ж – аби за рахунок «розкішності» не зменшували протяжність можливого ремонту.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині

«Сама по собі дорога – перший серйозний проект, який буде стояти 10-15 років. Саме про це говорив Прем’єр-міністр та наголошував Президент – щоб вони були якісні і довговічні», - додав Савченко.

Тому він зробив висновок, що під час ремонту ідуть правильним шляхом. Наразі основне завдання – шукати кошти, аби залучити якомога більшу суму на відновлення та ремонт доріг.
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині
Савченко проінспектував ремонт доріг на Волині


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Теги: дорога, ремонт, покриття, Олександр Савченко
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