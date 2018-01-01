Взяли на «слабо»: у Миколаєві втопилася 14-річна дівчина





Про це повідомляє



Дівчина відпочивала на березі річки з батьками та друзями. Один з підлітків запропонував їй піти і стрибнути з пірсу – при тому, що дівчинка плавати не вміє.



"Спочатку сіла край пірсу, але все ж таки відважилась та стрибнула у воду", - повідомляють свідки. Після цього дівчина одразу пішла на дно.



До екстрених служб зателефонували очевидці події. Тіло дитини вдалось знайти лише через годину пошуків. Медики констатували смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві на річці Південний Буг загинула 14-річна дівчина, яка стрибнула з пірсу для швартування яхт.Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу ДСНС України.Дівчина відпочивала на березі річки з батьками та друзями. Один з підлітків запропонував їй піти і стрибнути з пірсу – при тому, що дівчинка плавати не вміє."Спочатку сіла край пірсу, але все ж таки відважилась та стрибнула у воду", - повідомляють свідки. Після цього дівчина одразу пішла на дно.До екстрених служб зателефонували очевидці події. Тіло дитини вдалось знайти лише через годину пошуків. Медики констатували смерть.

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