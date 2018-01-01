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Взяли на «слабо»: у Миколаєві втопилася 14-річна дівчина

Взяли на «слабо»: у Миколаєві втопилася 14-річна дівчина
У Миколаєві на річці Південний Буг загинула 14-річна дівчина, яка стрибнула з пірсу для швартування яхт.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Дівчина відпочивала на березі річки з батьками та друзями. Один з підлітків запропонував їй піти і стрибнути з пірсу – при тому, що дівчинка плавати не вміє.

"Спочатку сіла край пірсу, але все ж таки відважилась та стрибнула у воду", - повідомляють свідки. Після цього дівчина одразу пішла на дно.

До екстрених служб зателефонували очевидці події. Тіло дитини вдалось знайти лише через годину пошуків. Медики констатували смерть.

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Теги: смерть, утоплення
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