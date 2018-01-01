Інвесторам потрібні гарантії, - Покровський





Це питання 25 червня розглядала постійна комісія міськради питань фінансів та бюджету, - повідомляє



Керівник департаменту економічної політики міськради Олександр Озінович пояснив, що розробкою стратегії міста займалася громадська організація «Асоціація регіонального розвитку», яку очолює Петро Гоцалюк. Всі роботи відповідно до плану мали би бути виконанні до 1 січня 2018 року. У зв'язку з тим, що не було бюджетних призначень, то у квітні було прийняте рішення, аби припинити співпрацю з громадською організацію, а розпочати роботи власними силами.



Як пояснив Олександр Озінович, розробити стратегію може департамент економічної політики чи третя структура. Але у департаменті на думку його очільника таких спеціалістів, які б могли розробити повністю документ – немає. Двоє працівники пройшли навчання лише по теоретичній частині написання стратегії.



Депутат Луцькради Андрій Покровський зауважив, що стратегія розвитку Луцька напряму залежить від розвитку держави в цілому. Її повинні готувати досвідчені люди, які живуть саме в місті. Більше того, має бути відповідальна особа – в ідеалі міський голова, який відповідатиме за її виконання та регулярно звітується. Адже нині загалом не зрозуміло, хто є представником влади у місті. Так само себе почувають і інші інвестори, вважає депутат.



«Ситуація у державі та місті з інвестиційним кліматом дуже погана. Ми не боремося за прихід зовнішнього інвестора, бо об'єктивно, знаю як інвестор, ніхто сюди не зайде. Ми маємо боротися за внутрішнього інвестора, бо ситуація із бізнесом така, що більшість бізнесменів хочуть продати чинні активи і вийти з міста. Вони не можуть вийти лише тому, що не можуть продати. Тому у першу чергу треба створити умови для внутрішнього бізнесу, щоб він хотів тут працювати і не виводив звідси кошти, скорочував робочі місця», - зазначив Андрій Покровський.



Він також погодився, що важливо розширювати територію міста. І зрештою важливо, аби влада сприяла бізнесменам, які заходять у місто, забезпечити інфраструктурні питання, дала перспективу для громадян, щоб вони не виїжджали. Тобто дати гарантії для захисту інвестицій.



«Тобто, аби коли заходить інвестор, щоб не сталася така ситуація, як із парковкою «Промінь». Є інвестор, вкладені кошти. Все перегралося, договір поміняли і все. Це приватна справа, вона має стосунок до мене, але що повинні люди ззовні думати? Тому потрібно людей, які надумають зайти у місто з грошима, забезпечити гарантіями від того, що влада зміниться, чи ще щось – їх не викинуть на смітник. Це все стосується стратегії. Мені болять ці речі, я тут народився, виріс і я вважаю себе внутрішнім інвестором», - зазначив Андрій Покровський.



Депутати Павло Данильчук та Сергій Була вважають, що проводити нові соціологічні дослідження не варто. Оскільки такі роботи вже були презентовані. Павло Данильчук зазначив, що варто затвердити на сесії напрямки стратегії розвитку Луцька і на основі цього документу замовляти стратегію.



Його колега Тарас Шляхтич вважає, що стратегія має ґрунтуватися на економічних показниках. І нею займатися має експертне середовище, яке основуватиметься на економічних показниках та аналізі. Він не впевнений, що депутати мають визначити конкретні напрямки стратегії.



Зрештою, депутати дійшли до висновку, що на наступне засідання комісії департамент на основі нинішніх напрацювань повинен підготувати проект стратегічних цілей Луцька. Контроль за виконанням має нести перший заступник міського голови Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку повинна бути відповідальна особа за розробку стратегії розвитку міста, що сприятиме приходу інвесторів.Це питання 25 червня розглядала постійна комісія міськради питань фінансів та бюджету, - повідомляє Конкурент Керівник департаменту економічної політики міськрадипояснив, що розробкою стратегії міста займалася громадська організація «Асоціація регіонального розвитку», яку очолює. Всі роботи відповідно до плану мали би бути виконанні до 1 січня 2018 року. У зв'язку з тим, що не було бюджетних призначень, то у квітні було прийняте рішення, аби припинити співпрацю з громадською організацію, а розпочати роботи власними силами.Як пояснив Олександр Озінович, розробити стратегію може департамент економічної політики чи третя структура. Але у департаменті на думку його очільника таких спеціалістів, які б могли розробити повністю документ – немає. Двоє працівники пройшли навчання лише по теоретичній частині написання стратегії.Депутат Луцькрадизауважив, що стратегія розвитку Луцька напряму залежить від розвитку держави в цілому. Її повинні готувати досвідчені люди, які живуть саме в місті. Більше того, має бути відповідальна особа – в ідеалі міський голова, який відповідатиме за її виконання та регулярно звітується. Адже нині загалом не зрозуміло, хто є представником влади у місті. Так само себе почувають і інші інвестори, вважає депутат.«Ситуація у державі та місті з інвестиційним кліматом дуже погана. Ми не боремося за прихід зовнішнього інвестора, бо об'єктивно, знаю як інвестор, ніхто сюди не зайде. Ми маємо боротися за внутрішнього інвестора, бо ситуація із бізнесом така, що більшість бізнесменів хочуть продати чинні активи і вийти з міста. Вони не можуть вийти лише тому, що не можуть продати. Тому у першу чергу треба створити умови для внутрішнього бізнесу, щоб він хотів тут працювати і не виводив звідси кошти, скорочував робочі місця», - зазначив Андрій Покровський.Він також погодився, що важливо розширювати територію міста. І зрештою важливо, аби влада сприяла бізнесменам, які заходять у місто, забезпечити інфраструктурні питання, дала перспективу для громадян, щоб вони не виїжджали. Тобто дати гарантії для захисту інвестицій.«Тобто, аби коли заходить інвестор, щоб не сталася така ситуація, як». Є інвестор, вкладені кошти. Все перегралося, договір поміняли і все. Це приватна справа, вона має стосунок до мене, але що повинні люди ззовні думати? Тому потрібно людей, які надумають зайти у місто з грошима, забезпечити гарантіями від того, що влада зміниться, чи ще щось – їх не викинуть на смітник. Це все стосується стратегії. Мені болять ці речі, я тут народився, виріс і я вважаю себе внутрішнім інвестором», - зазначив Андрій Покровський.Депутатитавважають, що проводити нові соціологічні дослідження не варто. Оскільки такі роботи вже були презентовані. Павло Данильчук зазначив, що варто затвердити на сесії напрямки стратегії розвитку Луцька і на основі цього документу замовляти стратегію.Його колегавважає, що стратегія має ґрунтуватися на економічних показниках. І нею займатися має експертне середовище, яке основуватиметься на економічних показниках та аналізі. Він не впевнений, що депутати мають визначити конкретні напрямки стратегії.Зрештою, депутати дійшли до висновку, що на наступне засідання комісії департамент на основі нинішніх напрацювань повинен підготувати проект стратегічних цілей Луцька. Контроль за виконанням має нести перший заступник міського голови

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