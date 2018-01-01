На Волині вшанували загиблих прикордонників





Про це пише



Місцевий меншканець Федір Сибіра у свої 92 роки має дуже світлу пам’ять. І це єдиний на сьогодні свідок, який на власні очі бачив, як 22 червня 1941 року у селі Великі Жджари (колишня назва Заставного) німці перейшли Західний Буг і за півгодини знищили прикордонну заставу. Тоді загинуло понад 30 прикордонників.



Загиблих прикордонників поховали на місці знищеної застави. А вже на початку 50-х років встановили пам’ятний знак.



Згодом останки полеглих перенесли в райцентр Іваничі. Та куди саме, пошуковці поки не зрозуміли. Щоправда, в селі подейкують, що на місце братської могили. Так само й невідома доля наметового містечка, яке у червні 41-го стояло неподалік застави.



Після війни, село Великі Жджари перейменували в Заставне у пам’ять про знищену заставу.



За загиблих воїнів усіх часів, що боронили Україну, помолилися в місцевій церкві. А селянам-ентузіастам, які бережуть пам’ять, прикордонники Луцького та Львівського загонів вручили грамоти та подарунки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заставне Іваничівського району на Волині вшанували прикордонників, які загинули 22 червня 1941 року під час наступу німецьких військ.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Місцевий меншканецьу свої 92 роки має дуже світлу пам’ять. І це єдиний на сьогодні свідок, який на власні очі бачив, як 22 червня 1941 року у селі Великі Жджари (колишня назва Заставного) німці перейшли Західний Буг і за півгодини знищили прикордонну заставу. Тоді загинуло понад 30 прикордонників.Загиблих прикордонників поховали на місці знищеної застави. А вже на початку 50-х років встановили пам’ятний знак.Згодом останки полеглих перенесли в райцентр Іваничі. Та куди саме, пошуковці поки не зрозуміли. Щоправда, в селі подейкують, що на місце братської могили. Так само й невідома доля наметового містечка, яке у червні 41-го стояло неподалік застави.Після війни, село Великі Жджари перейменували в Заставне у пам’ять про знищену заставу.За загиблих воїнів усіх часів, що боронили Україну, помолилися в місцевій церкві. А селянам-ентузіастам, які бережуть пам’ять, прикордонники Луцького та Львівського загонів вручили грамоти та подарунки.

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