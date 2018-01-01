На Волині вшанували загиблих прикордонників
Сьогодні, 21:24
У селі Заставне Іваничівського району на Волині вшанували прикордонників, які загинули 22 червня 1941 року під час наступу німецьких військ.
Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Місцевий меншканець Федір Сибіра у свої 92 роки має дуже світлу пам’ять. І це єдиний на сьогодні свідок, який на власні очі бачив, як 22 червня 1941 року у селі Великі Жджари (колишня назва Заставного) німці перейшли Західний Буг і за півгодини знищили прикордонну заставу. Тоді загинуло понад 30 прикордонників.
Загиблих прикордонників поховали на місці знищеної застави. А вже на початку 50-х років встановили пам’ятний знак.
Згодом останки полеглих перенесли в райцентр Іваничі. Та куди саме, пошуковці поки не зрозуміли. Щоправда, в селі подейкують, що на місце братської могили. Так само й невідома доля наметового містечка, яке у червні 41-го стояло неподалік застави.
Після війни, село Великі Жджари перейменували в Заставне у пам’ять про знищену заставу.
За загиблих воїнів усіх часів, що боронили Україну, помолилися в місцевій церкві. А селянам-ентузіастам, які бережуть пам’ять, прикордонники Луцького та Львівського загонів вручили грамоти та подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Місцевий меншканець Федір Сибіра у свої 92 роки має дуже світлу пам’ять. І це єдиний на сьогодні свідок, який на власні очі бачив, як 22 червня 1941 року у селі Великі Жджари (колишня назва Заставного) німці перейшли Західний Буг і за півгодини знищили прикордонну заставу. Тоді загинуло понад 30 прикордонників.
Загиблих прикордонників поховали на місці знищеної застави. А вже на початку 50-х років встановили пам’ятний знак.
Згодом останки полеглих перенесли в райцентр Іваничі. Та куди саме, пошуковці поки не зрозуміли. Щоправда, в селі подейкують, що на місце братської могили. Так само й невідома доля наметового містечка, яке у червні 41-го стояло неподалік застави.
Після війни, село Великі Жджари перейменували в Заставне у пам’ять про знищену заставу.
За загиблих воїнів усіх часів, що боронили Україну, помолилися в місцевій церкві. А селянам-ентузіастам, які бережуть пам’ять, прикордонники Луцького та Львівського загонів вручили грамоти та подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували програму Школи практичної журналістики в Луцьку
Сьогодні, 22:12
У мережі продають старовинну печатку з Волині
Сьогодні, 21:40
На Волині вшанували загиблих прикордонників
Сьогодні, 21:24
Інвесторам потрібні гарантії, - Покровський
Сьогодні, 21:12