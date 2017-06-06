У мережі продають старовинну печатку з Волині





Таке оголошення розмістили на сайті «OLX», - пише



Як зазначив автор оголошення, печатку знайшли 1998 року в Торчині, на території колишнього гето в період війни.



«Матеріал – камінь сердолік. Оправу, швидше за все, забрали тоді німці. Висота печатки – 18 міліметрів,ширина – 15 міліметрів. Монограма печатки повністю збереглась. Пошкодження є зверху (видно на фото). Скільки років печатці – незрозуміло, тому що такі речі передавались від батьків до дітей і так далі...» – йдеться в описі печатки.



Автор оголошення також розповів, що подібне зображення (але не печатку) знайшов у символіці «Коенів – людей, які мали на священство й були з роду Аарона. Дві руки означають благословіння на священство й право благословляти інших.



За його словами, написи на звороті можуть прочитати спеціалісти.



«Ціна обумовлена тим, що ви не знайдете поодібної печатки з таким зображенням ніде. По питанням дзвоніть або пишіть», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті за 9 тисяч гривень продають печатку єврейського священика, знайдену 1998 року в селищі міського типу Торчин.Таке оголошення розмістили на сайті «OLX», - пише Район. Луцьк Як зазначив автор оголошення, печатку знайшли 1998 року в Торчині, на території колишнього гето в період війни.«Матеріал – камінь сердолік. Оправу, швидше за все, забрали тоді німці. Висота печатки – 18 міліметрів,ширина – 15 міліметрів. Монограма печатки повністю збереглась. Пошкодження є зверху (видно на фото). Скільки років печатці – незрозуміло, тому що такі речі передавались від батьків до дітей і так далі...» – йдеться в описі печатки.Автор оголошення також розповів, що подібне зображення (але не печатку) знайшов у символіці «Коенів – людей, які мали на священство й були з роду Аарона. Дві руки означають благословіння на священство й право благословляти інших.За його словами, написи на звороті можуть прочитати спеціалісти.«Ціна обумовлена тим, що ви не знайдете поодібної печатки з таким зображенням ніде. По питанням дзвоніть або пишіть», – йдеться у дописі.

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