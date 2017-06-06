У мережі продають старовинну печатку з Волині
Сьогодні, 21:40
В інтернеті за 9 тисяч гривень продають печатку єврейського священика, знайдену 1998 року в селищі міського типу Торчин.
Таке оголошення розмістили на сайті «OLX», - пише Район. Луцьк.
Як зазначив автор оголошення, печатку знайшли 1998 року в Торчині, на території колишнього гето в період війни.
«Матеріал – камінь сердолік. Оправу, швидше за все, забрали тоді німці. Висота печатки – 18 міліметрів,ширина – 15 міліметрів. Монограма печатки повністю збереглась. Пошкодження є зверху (видно на фото). Скільки років печатці – незрозуміло, тому що такі речі передавались від батьків до дітей і так далі...» – йдеться в описі печатки.
Автор оголошення також розповів, що подібне зображення (але не печатку) знайшов у символіці «Коенів – людей, які мали на священство й були з роду Аарона. Дві руки означають благословіння на священство й право благословляти інших.
За його словами, написи на звороті можуть прочитати спеціалісти.
«Ціна обумовлена тим, що ви не знайдете поодібної печатки з таким зображенням ніде. По питанням дзвоніть або пишіть», – йдеться у дописі.
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Таке оголошення розмістили на сайті «OLX», - пише Район. Луцьк.
Як зазначив автор оголошення, печатку знайшли 1998 року в Торчині, на території колишнього гето в період війни.
«Матеріал – камінь сердолік. Оправу, швидше за все, забрали тоді німці. Висота печатки – 18 міліметрів,ширина – 15 міліметрів. Монограма печатки повністю збереглась. Пошкодження є зверху (видно на фото). Скільки років печатці – незрозуміло, тому що такі речі передавались від батьків до дітей і так далі...» – йдеться в описі печатки.
Автор оголошення також розповів, що подібне зображення (але не печатку) знайшов у символіці «Коенів – людей, які мали на священство й були з роду Аарона. Дві руки означають благословіння на священство й право благословляти інших.
За його словами, написи на звороті можуть прочитати спеціалісти.
«Ціна обумовлена тим, що ви не знайдете поодібної печатки з таким зображенням ніде. По питанням дзвоніть або пишіть», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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