Опублікували програму Школи практичної журналістики в Луцьку
Сьогодні, 22:12
Спікерами V Літньої школи практичної журналістики у Луцьку стануть редактори і провідні журналісти волинських і всеукраїнських ЗМІ.
Інтенсивний навчальний курс для журналістів-початківців триватиме з 2 по 8 липня у приміщенні Бізнес-академії практичного менеджменту PMBA (Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1), - пише Район. Луцьк.
У Школі можуть взяти участь можуть студенти, абітурієнти, випускники вишів, а також усі, хто хотів би спробувати свої сили у журналістиці, але досі не наважувався.
«Програма цьогорічної школи оновлена під потребу cучасних медіа. Для цього ми зібрали дуже різних журналістів-практиків, які мають що сказати. З однієї сторони слухачі школи отримають універсальний набір інструментів і практик, а з другої зможуть визначитися у якій ніші їм цікавіше розвиватися», – розповідає співорганізатор школи Наталка Пахайчук.
Сертифікат про закінчення курсу зможуть отримати ті слухачі, які відвідають 75% занять і пройдуть тижневе стажування в одній з редакцій-партнерів.
Після аудиторного курсу обов’язковим є тижневе стажування у редакціях на вибір для закріплення отриманої інформації на практиці.
Організаційний внесок учасника 300 гривень.
ПРОГРАМА V Літньої школи практичної журналістики
ПОНЕДІЛОК, 2 липня
9.30-10.00 Реєстрація учасників.
10.00-10.30 Відкриття IV Літньої школи практичної журналістики, знайомство
10.30-11.30 Геть рожеві окуляри! Або чому не варто бути журналістом. Юрій Ричук, головний редактор інтернет-видання «Волинь24».
11.30-12.00 Кава-брейк
12.00-13.00 Навіщо і як цікаво писати про спорт. Юрій Конкевич, прес-аташе Федерації легкої атлетики Волинської області, журналіст видання «Sport Arena».
13.00-13.45 Обідня перерва
13.50-14.50 Тайм-менеджмент для журналіста: як встигати більше. Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів України.
15.00-16.00 Журналістська етика 2.0. Сергій Штурхецький, медіаексперт, журналіст, доцент, перший заступник голови Незалежної медіа-профспілки України.
16.15-17.30 Журналістика: чи існує життя по той бік екрану. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом» та авторського хард-ток-шоу Drozdov на телеканалі ZIK.
ВІВТОРОК, 3 липня
10.00-11.00 Права Журналістів. Ігор Чайка, голова Незалежної медіа-профспілки України.
11.00-11.15 Кава-брейк
11.15-13.00. Розслідування зв'язків між політикою та бізнесом в олігархічній країні. Іван Верстюк, журналіст видання «Новое время».
13.00-14.00 Обідня перерва
14.00 -15.00 Фейки. Мирослав Ватащук, журналіст Інформаційного агентства ZIK
15.00-15.10 Кава-брейк
15.10-16.10 Стандарти журналістики. Богдана Стельмах, медіаексперт
16.10-16.30 Кава-брейк
16.30 – 17.30 Що таке гендерна чутливість і для чого вона журналістиці. Богдана Стельмах, медіаексперт
СЕРЕДА, 4 липня
10.00-11.00 Запит на публічну інформацію як інструмент повсякденної роботи журналіста. Василь Бідун, журналіст видання «Волинь24»
11.00.-11.10. Кава-брейк
11.10.-13.00. Як писати тексти без сміття. Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних ЗМІ «Район.in.ua»
13.00-14.00 Обідня перерва
14.00-15.00 Реклама vs Журналістика: битва, в якій перемагають не тільки гроші. Ірина Новосад, керівник «Першого каналу соціальних новин»
15.00-15.10. Кава-брейк
15.10. -16.10 Спецпроекти у ЗМІ. Наталія Мазепа, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині»
16.10-16.30 Кава-брейк
16.30-17.30 Що журналісту треба знати про блогосферу. Денис Пятигорець, блогер
Четвер, 5 липня
10.00-11.00. Як не заснути, пишучи про культуру. Юлія Фінковська, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині»
11.00.11.55 Кавабрейк
11.55-12.00 Як писати здорово про здоров’я. Інна Семенюк, головний редактор інтернет-видання «Сім’я і дім»
12.00.-13.00 Google-сервіси на службі у журналіста. Ірина Новосад, керівниця «Першого каналу соцільних новин»
13.00-14.00 ОБІД
14.00-15.00 Новина здорового журналіста. Оксана Федорук, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині».
15.10-16.10 Історичні джерела в журналістиці: знайти і хайпанути. Тетяна Яцечко-Блаженко, викладачка історії, співзасновниця проекту «Lodomeria».
16.20-17.30 Навіщо ЗМІ писати про громадську безпеку. Ольга Бузулук, прес-секретар управління патрульної поліції Волинської області
П’ЯТНИЦЯ, 6 липня
10.00.11.00 – Секрети вдалого репортажу. Олена Лівіцька, журналістка інтернет-видання «Волинь24»
11.00.11.10 Кава-брейк
11.10-12.10 Стаття. Катерина Шаповал, редактор відділу «Бізнес» видання «Новое время»
12.10.-13.10. Як зробити фоторепортаж, якщо ви не фотограф. Роман Домбровський, фотокореспондент інтернет-видання «Перший».
13.00 – 14.00. ОБІД
14.00-15.00 Fact-cheking, source-cheking, expert-cheking, або як не стати провідником дезінформації. Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу «Тиждень»
15.00-15.10 Кава-брейк
15.10-16.20 Інтерв’ю: як не впасти обличчя в багнюку. Оля Магас, головний редактор інтернет-видання «Таблоїд Волині»
16.30-17.30 МедіаАрт: як зробити читання текстів інтерактивним. Олександр Котис, головний редактор видання «Хроніки Любарта»
16.10-16.20 – Кава-брейк
СУБОТА, 7 липня
10.00 -11.00 Путівник по реєстрах зі скарбами. Наталія Міняйло, журналістка інтернет-видання «Delo.UA»
11.00-11.10. Кава-брейк
11.10-12.10 Інклюзивний контент: як писати коректно для всіх і про всіх. Юлія Сачук, координатор ГО людей з інвалідністю «Fight For Right», експерт з тематики прав людини та інвалідності
12.15-13.30 Судова журналістика: що це таке і як її робити. Ірина Салій, головний редактор видання «Судовий репортер»
13.30-14.00 Обідня перерва
14.00-16.30. Правила успішної комунікації з ветеранами та про ветеранів. Артем Денисов, військовий психолог, засновник ГО «Побратими»
8 ЛИПНЯ
ДЕНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Місце проведення – «12 канал».
Координатори: Олександо Бугаєнко, Юрій Ричук
Увага! У програмі можливі оперативні зміни і доповнення
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Інтенсивний навчальний курс для журналістів-початківців триватиме з 2 по 8 липня у приміщенні Бізнес-академії практичного менеджменту PMBA (Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1), - пише Район. Луцьк.
У Школі можуть взяти участь можуть студенти, абітурієнти, випускники вишів, а також усі, хто хотів би спробувати свої сили у журналістиці, але досі не наважувався.
«Програма цьогорічної школи оновлена під потребу cучасних медіа. Для цього ми зібрали дуже різних журналістів-практиків, які мають що сказати. З однієї сторони слухачі школи отримають універсальний набір інструментів і практик, а з другої зможуть визначитися у якій ніші їм цікавіше розвиватися», – розповідає співорганізатор школи Наталка Пахайчук.
Сертифікат про закінчення курсу зможуть отримати ті слухачі, які відвідають 75% занять і пройдуть тижневе стажування в одній з редакцій-партнерів.
Після аудиторного курсу обов’язковим є тижневе стажування у редакціях на вибір для закріплення отриманої інформації на практиці.
Організаційний внесок учасника 300 гривень.
ПРОГРАМА V Літньої школи практичної журналістики
ПОНЕДІЛОК, 2 липня
9.30-10.00 Реєстрація учасників.
10.00-10.30 Відкриття IV Літньої школи практичної журналістики, знайомство
10.30-11.30 Геть рожеві окуляри! Або чому не варто бути журналістом. Юрій Ричук, головний редактор інтернет-видання «Волинь24».
11.30-12.00 Кава-брейк
12.00-13.00 Навіщо і як цікаво писати про спорт. Юрій Конкевич, прес-аташе Федерації легкої атлетики Волинської області, журналіст видання «Sport Arena».
13.00-13.45 Обідня перерва
13.50-14.50 Тайм-менеджмент для журналіста: як встигати більше. Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів України.
15.00-16.00 Журналістська етика 2.0. Сергій Штурхецький, медіаексперт, журналіст, доцент, перший заступник голови Незалежної медіа-профспілки України.
16.15-17.30 Журналістика: чи існує життя по той бік екрану. Остап Дроздов, журналіст, політичний оглядач, автор та ведучий політичної програми «Прямим текстом» та авторського хард-ток-шоу Drozdov на телеканалі ZIK.
ВІВТОРОК, 3 липня
10.00-11.00 Права Журналістів. Ігор Чайка, голова Незалежної медіа-профспілки України.
11.00-11.15 Кава-брейк
11.15-13.00. Розслідування зв'язків між політикою та бізнесом в олігархічній країні. Іван Верстюк, журналіст видання «Новое время».
13.00-14.00 Обідня перерва
14.00 -15.00 Фейки. Мирослав Ватащук, журналіст Інформаційного агентства ZIK
15.00-15.10 Кава-брейк
15.10-16.10 Стандарти журналістики. Богдана Стельмах, медіаексперт
16.10-16.30 Кава-брейк
16.30 – 17.30 Що таке гендерна чутливість і для чого вона журналістиці. Богдана Стельмах, медіаексперт
СЕРЕДА, 4 липня
10.00-11.00 Запит на публічну інформацію як інструмент повсякденної роботи журналіста. Василь Бідун, журналіст видання «Волинь24»
11.00.-11.10. Кава-брейк
11.10.-13.00. Як писати тексти без сміття. Наталія Пахайчук, керівниця мережі гіперлокальних ЗМІ «Район.in.ua»
13.00-14.00 Обідня перерва
14.00-15.00 Реклама vs Журналістика: битва, в якій перемагають не тільки гроші. Ірина Новосад, керівник «Першого каналу соціальних новин»
15.00-15.10. Кава-брейк
15.10. -16.10 Спецпроекти у ЗМІ. Наталія Мазепа, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині»
16.10-16.30 Кава-брейк
16.30-17.30 Що журналісту треба знати про блогосферу. Денис Пятигорець, блогер
Четвер, 5 липня
10.00-11.00. Як не заснути, пишучи про культуру. Юлія Фінковська, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині»
11.00.11.55 Кавабрейк
11.55-12.00 Як писати здорово про здоров’я. Інна Семенюк, головний редактор інтернет-видання «Сім’я і дім»
12.00.-13.00 Google-сервіси на службі у журналіста. Ірина Новосад, керівниця «Першого каналу соцільних новин»
13.00-14.00 ОБІД
14.00-15.00 Новина здорового журналіста. Оксана Федорук, журналістка інтернет-видання «Таблоїд Волині».
15.10-16.10 Історичні джерела в журналістиці: знайти і хайпанути. Тетяна Яцечко-Блаженко, викладачка історії, співзасновниця проекту «Lodomeria».
16.20-17.30 Навіщо ЗМІ писати про громадську безпеку. Ольга Бузулук, прес-секретар управління патрульної поліції Волинської області
П’ЯТНИЦЯ, 6 липня
10.00.11.00 – Секрети вдалого репортажу. Олена Лівіцька, журналістка інтернет-видання «Волинь24»
11.00.11.10 Кава-брейк
11.10-12.10 Стаття. Катерина Шаповал, редактор відділу «Бізнес» видання «Новое время»
12.10.-13.10. Як зробити фоторепортаж, якщо ви не фотограф. Роман Домбровський, фотокореспондент інтернет-видання «Перший».
13.00 – 14.00. ОБІД
14.00-15.00 Fact-cheking, source-cheking, expert-cheking, або як не стати провідником дезінформації. Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу «Тиждень»
15.00-15.10 Кава-брейк
15.10-16.20 Інтерв’ю: як не впасти обличчя в багнюку. Оля Магас, головний редактор інтернет-видання «Таблоїд Волині»
16.30-17.30 МедіаАрт: як зробити читання текстів інтерактивним. Олександр Котис, головний редактор видання «Хроніки Любарта»
16.10-16.20 – Кава-брейк
СУБОТА, 7 липня
10.00 -11.00 Путівник по реєстрах зі скарбами. Наталія Міняйло, журналістка інтернет-видання «Delo.UA»
11.00-11.10. Кава-брейк
11.10-12.10 Інклюзивний контент: як писати коректно для всіх і про всіх. Юлія Сачук, координатор ГО людей з інвалідністю «Fight For Right», експерт з тематики прав людини та інвалідності
12.15-13.30 Судова журналістика: що це таке і як її робити. Ірина Салій, головний редактор видання «Судовий репортер»
13.30-14.00 Обідня перерва
14.00-16.30. Правила успішної комунікації з ветеранами та про ветеранів. Артем Денисов, військовий психолог, засновник ГО «Побратими»
8 ЛИПНЯ
ДЕНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Місце проведення – «12 канал».
Координатори: Олександо Бугаєнко, Юрій Ричук
Увага! У програмі можливі оперативні зміни і доповнення
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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