В аварію потрапив автобус «Київ-Ковель»: 3 загиблих, 9 поранених





Про це повідомили у ГУНП Рівненщини.



За попередньою інформацією водій легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням «Київ-Ковель». У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну).







Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса «Mercedes-Benz» загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.



На місці події працює слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Орлівка 25 червня приблизно о 19:00 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у ГУНП Рівненщини.За попередньою інформацією водій легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням «Київ-Ковель». У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну).Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса «Mercedes-Benz» загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.На місці події працює слідчо-оперативна група.

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