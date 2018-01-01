В аварію потрапив автобус «Київ-Ковель»: 3 загиблих, 9 поранених
25 червень, 22:33
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Орлівка 25 червня приблизно о 19:00 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у ГУНП Рівненщини.
За попередньою інформацією водій легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням «Київ-Ковель». У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну).
Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса «Mercedes-Benz» загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у ГУНП Рівненщини.
За попередньою інформацією водій легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням «Київ-Ковель». У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну).
Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса «Mercedes-Benz» загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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