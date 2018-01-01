Церковний конфлікт на Волині: парафіяни зачинилися у храмі





Суть конфлікту викладена у відео, яке розмістили у мережі YouTube, - пише



До блокування святині парафіяни вдалися після того, як дізналися, що вище церковне керівництво прийняло рішення зняти отця Євгена з посади настоятеля собору, а його сина отця Андрія – перевести на іншу парафію.



Саме з цього приводу парафіяни собору написали звернення ( з 750 підписами) і вирушили на прийом до патріарха Філарета, проте рішення оскаржити не вдалося.



«Поки з Київського Патріархату не приїде сюди людина і не розбереться у всьому тому, що сталося, ми вирішили церкву не відкривати. Нас повинні повинні почути... А ми своїх священиків просто так не віддамо...» - кажуть парафіяни собору Юрія Переможця.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парафіяни Собору Юрія Переможця, що у Володимирі-Волинському, замкнули храм і нікого не впускають.Суть конфлікту викладена у відео, яке розмістили у мережі YouTube, - пише Район До блокування святині парафіяни вдалися після того, як дізналися, що вище церковне керівництво прийняло рішення зняти отцяз посади настоятеля собору, а його сина отця– перевести на іншу парафію.Саме з цього приводу парафіяни собору написали звернення ( з 750 підписами) і вирушили на прийом до патріарха, проте рішення оскаржити не вдалося.«Поки з Київського Патріархату не приїде сюди людина і не розбереться у всьому тому, що сталося, ми вирішили церкву не відкривати. Нас повинні повинні почути... А ми своїх священиків просто так не віддамо...» - кажуть парафіяни собору Юрія Переможця.Подробиці – у відео.

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