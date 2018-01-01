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Церковний конфлікт на Волині: парафіяни зачинилися у храмі

Церковний конфлікт на Волині: парафіяни зачинилися у храмі
Парафіяни Собору Юрія Переможця, що у Володимирі-Волинському, замкнули храм і нікого не впускають.

Суть конфлікту викладена у відео, яке розмістили у мережі YouTube, - пише Район.

До блокування святині парафіяни вдалися після того, як дізналися, що вище церковне керівництво прийняло рішення зняти отця Євгена з посади настоятеля собору, а його сина отця Андрія – перевести на іншу парафію.

Саме з цього приводу парафіяни собору написали звернення ( з 750 підписами) і вирушили на прийом до патріарха Філарета, проте рішення оскаржити не вдалося.

«Поки з Київського Патріархату не приїде сюди людина і не розбереться у всьому тому, що сталося, ми вирішили церкву не відкривати. Нас повинні повинні почути... А ми своїх священиків просто так не віддамо...» - кажуть парафіяни собору Юрія Переможця.

Подробиці – у відео.



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Теги: конфлікт, Волинь
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