Церковний конфлікт на Волині: парафіяни зачинилися у храмі
Сьогодні, 00:53
Парафіяни Собору Юрія Переможця, що у Володимирі-Волинському, замкнули храм і нікого не впускають.
Суть конфлікту викладена у відео, яке розмістили у мережі YouTube, - пише Район.
До блокування святині парафіяни вдалися після того, як дізналися, що вище церковне керівництво прийняло рішення зняти отця Євгена з посади настоятеля собору, а його сина отця Андрія – перевести на іншу парафію.
Саме з цього приводу парафіяни собору написали звернення ( з 750 підписами) і вирушили на прийом до патріарха Філарета, проте рішення оскаржити не вдалося.
«Поки з Київського Патріархату не приїде сюди людина і не розбереться у всьому тому, що сталося, ми вирішили церкву не відкривати. Нас повинні повинні почути... А ми своїх священиків просто так не віддамо...» - кажуть парафіяни собору Юрія Переможця.
Подробиці – у відео.
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Суть конфлікту викладена у відео, яке розмістили у мережі YouTube, - пише Район.
До блокування святині парафіяни вдалися після того, як дізналися, що вище церковне керівництво прийняло рішення зняти отця Євгена з посади настоятеля собору, а його сина отця Андрія – перевести на іншу парафію.
Саме з цього приводу парафіяни собору написали звернення ( з 750 підписами) і вирушили на прийом до патріарха Філарета, проте рішення оскаржити не вдалося.
«Поки з Київського Патріархату не приїде сюди людина і не розбереться у всьому тому, що сталося, ми вирішили церкву не відкривати. Нас повинні повинні почути... А ми своїх священиків просто так не віддамо...» - кажуть парафіяни собору Юрія Переможця.
Подробиці – у відео.
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