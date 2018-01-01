На луцькому ринку вилучили партію сурогату
Сьогодні, 00:12
Боротьба з продажем сурогату в Луцьку триває. Муніципали під час ранкового відпрацювання вилучили підпільне спиртне на вулиці Конякіна.
Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори муніципальної варти виявили та вилучили речовину прозорого кольору з різким запахом спирту розлиту в пляшки та підготовлену для реалізації на ринку вулиці Конякіна в районі 40-го кварталу.
На порушника складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Довідково:
Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.
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Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Інспектори муніципальної варти виявили та вилучили речовину прозорого кольору з різким запахом спирту розлиту в пляшки та підготовлену для реалізації на ринку вулиці Конякіна в районі 40-го кварталу.
На порушника складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Довідково:
Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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