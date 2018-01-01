На луцькому ринку вилучили партію сурогату

Боротьба з продажем сурогату в Луцьку триває. Муніципали під час ранкового відпрацювання вилучили підпільне спиртне на вулиці Конякіна.Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Інспектори муніципальної варти виявили та вилучили речовину прозорого кольору з різким запахом спирту розлиту в пляшки та підготовлену для реалізації на ринку вулиці Конякіна в районі 40-го кварталу.На порушника складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.