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На луцькому ринку вилучили партію сурогату

На луцькому ринку вилучили партію сурогату
Боротьба з продажем сурогату в Луцьку триває. Муніципали під час ранкового відпрацювання вилучили підпільне спиртне на вулиці Конякіна.

Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Інспектори муніципальної варти виявили та вилучили речовину прозорого кольору з різким запахом спирту розлиту в пляшки та підготовлену для реалізації на ринку вулиці Конякіна в районі 40-го кварталу.

На порушника складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

На луцькому ринку вилучили партію сурогату


Довідково:

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

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Теги: муніципали, Луцьк
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