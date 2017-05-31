У луцьких школах і дитсадках хочуть заборонити збирати готівку з батьків

У навчальних закладах Луцька можуть заборонити усім учасникам освітнього процесу збирати готівку.Про це йдеться у проекті рішення Луцької міськради, опублікованому на сайті органу місцевого самоврядування.У документі пропонується здійснювати Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку на відповідний розрахунковий рахунок банків державного сектору закладу освіти.Також у проекті рішення зазначається про можливе зобов’язання керівників навчальних закладів заборонити незаконний збір, обіг та збереження усім учасникам освітнього процесу готівкових коштів на території та у приміщеннях закладів освіти.«Представникам батьківської громадськості та іншим учасникам освітнього процесу категорично забороняється незаконний збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти міста Луцька для вирішення фінансових питань, пов`язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт та інше», - йдеться в проекті рішення Луцької міськради.