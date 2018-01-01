26 червня на Волині: гортаючи календар

26 червня відзначає день народження український бард-піаніст(на фото).Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька, волонтер, керуючий справами Рожищенської районної ради, засновник порталу «Укрбізнес», луцький бармен, екс-боєць полку спецпризначення «Азов»Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.А 26 червня 2009-го під час прокладання кабельних мереж в колодязі на 5-метровій глибині на проспекті Волі, 15, знайдено погруддя цілої низки комуністичних лідерів.Імовірно, ці бюсти прикрашали міський парк імені Ворошилова, а в колодязь погруддя були сховані в перші дні війни – у червні 1941-го.