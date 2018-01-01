Волинську «децентралізацію» хочуть позбавити білих плям
Сьогодні, 07:04
До Переспективного плану формування територій громад Волинської області можуть внести зміни.
Проект рішення розглянула постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією, - повідомили у прес-службі облради.
З ініціативи голови комісії Анатолія Вітіва до обговорення долучилися представники різних політичних фракцій в обласній раді. «Аби уникнути зайвих дискусій у сесійному залі», - пояснив мотивацію розгляду питання у розширеному колі Вітів.
Депутати ретельно аналізували інформацію по кожному району та ухвалювали відповідні рекомендації.
Суб'єктом подання згаданого проекту рішення є ОДА. Заступник голови ОДА Сергій Кошарук пояснив, що проект вноситься на підставі кількох звернень громад, а також відповідно до протокольного доручення уряду ОДА створити Перспективні плани розвитку територій без так званих «білих плям».
Так називають сільські ради, які досі не визначилися з ким їм об'єднуватися. При цьому Сергій Кошарук зауважив, що принцип добровільності об'єднання владою не порушуватиметься, а просто сільським радам, які вагаються, буде рекомендовано долучитися до певних ОТГ з правом на можливі зміни позицій. Для напрацювання таких рекомендацій при ОДА було створено робочу групу, яка долучилася до формування проекту рішення сесії.
Отож, пропонуються низка змін в Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Маневицькому, Ратнівському, Старовижівському та Шацькому районах.
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Проект рішення розглянула постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією, - повідомили у прес-службі облради.
З ініціативи голови комісії Анатолія Вітіва до обговорення долучилися представники різних політичних фракцій в обласній раді. «Аби уникнути зайвих дискусій у сесійному залі», - пояснив мотивацію розгляду питання у розширеному колі Вітів.
Депутати ретельно аналізували інформацію по кожному району та ухвалювали відповідні рекомендації.
Суб'єктом подання згаданого проекту рішення є ОДА. Заступник голови ОДА Сергій Кошарук пояснив, що проект вноситься на підставі кількох звернень громад, а також відповідно до протокольного доручення уряду ОДА створити Перспективні плани розвитку територій без так званих «білих плям».
Так називають сільські ради, які досі не визначилися з ким їм об'єднуватися. При цьому Сергій Кошарук зауважив, що принцип добровільності об'єднання владою не порушуватиметься, а просто сільським радам, які вагаються, буде рекомендовано долучитися до певних ОТГ з правом на можливі зміни позицій. Для напрацювання таких рекомендацій при ОДА було створено робочу групу, яка долучилася до формування проекту рішення сесії.
Отож, пропонуються низка змін в Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Маневицькому, Ратнівському, Старовижівському та Шацькому районах.
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