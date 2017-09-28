Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Сьогодні, 02:19
Офіцери поліції з KWP у Любліні та KWP у Холмі затримали чотирьох молодиків з Волині за звинуваченнями у пограбуванні з використанням погроз розправи за допомогою летальної зброї.
Серія злочинів трапилася в Холмському повіті, - пишуть Волинські новини.
За твердженням поліції, злочинці вдиралися в будинки і погрожуючи розправою, грабувати переляканих мешканців. Зловмисники забирали від власників усі грошей та інші цінності. Усі затримані – громадяни України у віці від 17 до 35 років. На минулих вихідних чоловіків було доставлено до прокуратури та суду, який застосував до затриманих покарання у вигляді тимчасового арешту.
Всі четверо затриманих громадян України — жителі Волинської області у віці 17, 18, 20 та 35 років. Затримали їх, коли вони рухались у бік кордону.
Як стверджують слідчі, зловмисники під прикриттям вночі здійснювали грабіжницькі набіги. Пограбування відбулися двічі: в травні цього року та минулого тижня. Використовуючи пізні години, злодії пробиралися до домогосподарств, зв’язували та погрожували жильцям зброєю з метою отримання готівки та інших цінних предметів. Стосовно до жертв, злочинці використовували погрози з використанням зброї, щоб примусити останніх зізнатися, де приховані гроші.
Таким чином, зловмисники отримали не тільки велику кількість готівки, але й інші цінності, такі як ювелірні вироби, монети з унікальних колекцій тощо.
На цей час усі четверо затриманих перебувають під вартою поліції і будуть знаходитися в арешті протягом трьох місяців, а поліція, тим часом, працюватиме над виконаннями необхідних процедурних заходів із затриманими.
За скоєний злочин — пограбування та погрози з використанням небезпечної зброї — Кримінальний Кодекс РП передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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Серія злочинів трапилася в Холмському повіті, - пишуть Волинські новини.
За твердженням поліції, злочинці вдиралися в будинки і погрожуючи розправою, грабувати переляканих мешканців. Зловмисники забирали від власників усі грошей та інші цінності. Усі затримані – громадяни України у віці від 17 до 35 років. На минулих вихідних чоловіків було доставлено до прокуратури та суду, який застосував до затриманих покарання у вигляді тимчасового арешту.
Всі четверо затриманих громадян України — жителі Волинської області у віці 17, 18, 20 та 35 років. Затримали їх, коли вони рухались у бік кордону.
Як стверджують слідчі, зловмисники під прикриттям вночі здійснювали грабіжницькі набіги. Пограбування відбулися двічі: в травні цього року та минулого тижня. Використовуючи пізні години, злодії пробиралися до домогосподарств, зв’язували та погрожували жильцям зброєю з метою отримання готівки та інших цінних предметів. Стосовно до жертв, злочинці використовували погрози з використанням зброї, щоб примусити останніх зізнатися, де приховані гроші.
Таким чином, зловмисники отримали не тільки велику кількість готівки, але й інші цінності, такі як ювелірні вироби, монети з унікальних колекцій тощо.
На цей час усі четверо затриманих перебувають під вартою поліції і будуть знаходитися в арешті протягом трьох місяців, а поліція, тим часом, працюватиме над виконаннями необхідних процедурних заходів із затриманими.
За скоєний злочин — пограбування та погрози з використанням небезпечної зброї — Кримінальний Кодекс РП передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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