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Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині

Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Офіцери поліції з KWP у Любліні та KWP у Холмі затримали чотирьох молодиків з Волині за звинуваченнями у пограбуванні з використанням погроз розправи за допомогою летальної зброї.

Серія злочинів трапилася в Холмському повіті, - пишуть Волинські новини.

За твердженням поліції, злочинці вдиралися в будинки і погрожуючи розправою, грабувати переляканих мешканців. Зловмисники забирали від власників усі грошей та інші цінності. Усі затримані – громадяни України у віці від 17 до 35 років. На минулих вихідних чоловіків було доставлено до прокуратури та суду, який застосував до затриманих покарання у вигляді тимчасового арешту.

Всі четверо затриманих громадян України — жителі Волинської області у віці 17, 18, 20 та 35 років. Затримали їх, коли вони рухались у бік кордону.

Як стверджують слідчі, зловмисники під прикриттям вночі здійснювали грабіжницькі набіги. Пограбування відбулися двічі: в травні цього року та минулого тижня. Використовуючи пізні години, злодії пробиралися до домогосподарств, зв’язували та погрожували жильцям зброєю з метою отримання готівки та інших цінних предметів. Стосовно до жертв, злочинці використовували погрози з використанням зброї, щоб примусити останніх зізнатися, де приховані гроші.

Таким чином, зловмисники отримали не тільки велику кількість готівки, але й інші цінності, такі як ювелірні вироби, монети з унікальних колекцій тощо.

На цей час усі четверо затриманих перебувають під вартою поліції і будуть знаходитися в арешті протягом трьох місяців, а поліція, тим часом, працюватиме над виконаннями необхідних процедурних заходів із затриманими.

За скоєний злочин — пограбування та погрози з використанням небезпечної зброї — Кримінальний Кодекс РП передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині

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Теги: грабіжник, банда, Волинь
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