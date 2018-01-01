Як правильно вигулювати собак: поради луцьких патрульних

У патрульній поліції поінформували лучан, як правильно вигулювати собак, аби уникнути штрафів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.У теплу пору все більше лучан відпочивають у парках і скверах. Ці місця вже давно облюбували й власники собак. Однак не всі дотримуються правил вигулу собак та одягають на своїх улюбленців повідки й намордники.Законодавство не забороняє з'являтися з домашніми тваринами за межами місць їх постійного утримання.При цьому на особу, яка супроводжує тварину, покладається обов'язок убезпечити людей і тварин, а також майно від заподіяння шкоди домашньою твариною. До того ж вигулювання собак без повідків і намордників можливе лише на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні).Винятки роблять тільки під час оперативного використання собак правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.Таким чином, більшість власників та утримувачів собак нехтують правилами їх вигулу. При цьому почасти таке нехтування стає причиною завдання твариною людям тілесних ушкоджень, а іноді й смерті.Нагадуємо, що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил тримання собак і котів передбачене покарання.Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.У випадку жорстокого поводження з тваринами громадян чекає вже кримінальна відповідальність згідно зі ст. 299 ККУ і карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.