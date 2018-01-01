Як правильно вигулювати собак: поради луцьких патрульних
Сьогодні, 05:58
У патрульній поліції поінформували лучан, як правильно вигулювати собак, аби уникнути штрафів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
У теплу пору все більше лучан відпочивають у парках і скверах. Ці місця вже давно облюбували й власники собак. Однак не всі дотримуються правил вигулу собак та одягають на своїх улюбленців повідки й намордники.
Законодавство не забороняє з'являтися з домашніми тваринами за межами місць їх постійного утримання.
При цьому на особу, яка супроводжує тварину, покладається обов'язок убезпечити людей і тварин, а також майно від заподіяння шкоди домашньою твариною. До того ж вигулювання собак без повідків і намордників можливе лише на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні).
Винятки роблять тільки під час оперативного використання собак правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
Таким чином, більшість власників та утримувачів собак нехтують правилами їх вигулу. При цьому почасти таке нехтування стає причиною завдання твариною людям тілесних ушкоджень, а іноді й смерті.
Нагадуємо, що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил тримання собак і котів передбачене покарання.
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку жорстокого поводження з тваринами громадян чекає вже кримінальна відповідальність згідно зі ст. 299 ККУ і карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
У теплу пору все більше лучан відпочивають у парках і скверах. Ці місця вже давно облюбували й власники собак. Однак не всі дотримуються правил вигулу собак та одягають на своїх улюбленців повідки й намордники.
Законодавство не забороняє з'являтися з домашніми тваринами за межами місць їх постійного утримання.
При цьому на особу, яка супроводжує тварину, покладається обов'язок убезпечити людей і тварин, а також майно від заподіяння шкоди домашньою твариною. До того ж вигулювання собак без повідків і намордників можливе лише на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні).
Винятки роблять тільки під час оперативного використання собак правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
Таким чином, більшість власників та утримувачів собак нехтують правилами їх вигулу. При цьому почасти таке нехтування стає причиною завдання твариною людям тілесних ушкоджень, а іноді й смерті.
Нагадуємо, що, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил тримання собак і котів передбачене покарання.
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку жорстокого поводження з тваринами громадян чекає вже кримінальна відповідальність згідно зі ст. 299 ККУ і карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як правильно вигулювати собак: поради луцьких патрульних
Сьогодні, 05:58
Навіть через рік не можуть назвати причину трагедії в Луцьку
Сьогодні, 04:55
Керівництво всіх районів Волині буде опікуватися 14-ю бригадою
Сьогодні, 03:52
У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих
Сьогодні, 02:59
Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Сьогодні, 02:19