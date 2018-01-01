Навіть через рік не можуть назвати причину трагедії в Луцьку





Про це пише інтернет-видання



Нагадаємо, трагедія трапилась 12 вересня 2017 року. Тоді молоду жінку затисло між кабіною та шахтою ліфта. Вона загинула на місці. Як мешканка багатоповерхівки опинилась у пастці, поки з'ясувати не вдалось.



Після нещасного випадку у Луцьку масово вимкнули підіймачі. Після перевірки та ремонту більшість з них увімкнули. А от ліфт у будинку, де трапився нещасний випадок, досі не працює.



«Ніхто не може дати заключення, чому він поламався, чому така сталась ситуація. А без цього заключення чи без дозволу його ніхто ремонтувати не хоче. Експерти вже були, то вони тільки зараз мають радитись, який вони висновок напишуть», - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.



Зі слів посадовця, перевіряли ліфт фахівці Волинського експертно-технічного центру. Слідчі своєю чергою також ще не закрили кримінальне провадження, яке відкрили за фактом загибелі жінки.



Водночас з міського бюджету виділили півтора мільйона гривень на модернізацію двох ліфтів. Головний комунальник міста каже, якщо висновки експертів будуть, полагодити підіймачі можна за два місяці.



Модернізація передбачає повну заміну механізму. Залишиться лише каркас та направляючі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку на проспекті Молоді, 19а в Луцьку, де майже рік тому загинула жінка, відремонтують два ліфти. На це з міського бюджету витратять півтора мільйона гривень.Про це пише інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо, трагедія трапилась 12 вересня 2017 року. Тоді молоду жінку. Вона загинула на місці. Як мешканка багатоповерхівки опинилась у пастці, поки з'ясувати не вдалось.Після нещасного випадку у Луцьку масово вимкнули підіймачі. Після перевірки та ремонту більшість з них увімкнули. А от ліфт у будинку, де трапився нещасний випадок, досі не працює.«Ніхто не може дати заключення, чому він поламався, чому така сталась ситуація. А без цього заключення чи без дозволу його ніхто ремонтувати не хоче. Експерти вже були, то вони тільки зараз мають радитись, який вони висновок напишуть», - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радиЗі слів посадовця, перевіряли ліфт фахівці Волинського експертно-технічного центру. Слідчі своєю чергою також ще не закрили кримінальне провадження, яке відкрили за фактом загибелі жінки.Водночас з міського бюджету виділили півтора мільйона гривень на модернізацію двох ліфтів. Головний комунальник міста каже, якщо висновки експертів будуть, полагодити підіймачі можна за два місяці.Модернізація передбачає повну заміну механізму. Залишиться лише каркас та направляючі.

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