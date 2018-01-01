Керівництво всіх районів Волині буде опікуватися 14-ю бригадою





Про це йшлося на виїзній нараді за участю голів та представників райдержадміністрацій Волині, - пише



У Волинській ОДА відбулася міжвідомча службова нарада з питань надання шефської допомоги військовій частині А 1008 у ремонті та приведенні до належного стану об'єктів пункту її постійної дислокації. Зокрема цьогоріч райдержадміністрації області допоможуть відновити у частині санвузли.



«Згідно з протокольним доручення голови облдержадміністрації, райдержадміністрації повинні визначитися із обсягами робіт, які потрібно виконати. Тож сьогодні ми ознайомимося із об’єктами, які потребують ремонту. Минулого понеділка у розташуванні частини побував директор «Нової лінії», який зробив приблизні розрахунки на матеріали, що подрібні для ремонту санвузлів. Отже, нам, насамперед, варто вирішити, яким чином ми проведемо закупівлю необхідних будівельних матеріалів», - зазначила голова Володимир-Волинської райдержадміністрації Наталія Василець.



Тимчасовий виконувач обов’язків командира бригади майор Андрій Євко зазначив, що часу на виконання цих робіт не так уже й багато, адже орієнтовна дата повернення 14 окремої механізованої бригади у місце постійної дислокації – жовтень-листопад 2018 року.



Ознайомившись із приблизним кошторисом, вислухавши фахівців будівельної галузі, які прибули разом із головами РДА, очільники районів домовилися розділити необхідну для закупівлі будівельних матеріалів суму порівну між 16 районами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Над військовою частиною А 1008, що дислокується у Володимирі-Волинському, шефство візьмуть керівники всіх 16 районів Волині.Про це йшлося на виїзній нараді за участю голів та представників райдержадміністрацій Волині, - пише Район. Володимир-Волинський У Волинській ОДА відбулася міжвідомча службова нарада з питань надання шефської допомоги військовій частині А 1008 у ремонті та приведенні до належного стану об'єктів пункту її постійної дислокації. Зокрема цьогоріч райдержадміністрації області допоможуть відновити у частині санвузли.«Згідно з протокольним доручення голови облдержадміністрації, райдержадміністрації повинні визначитися із обсягами робіт, які потрібно виконати. Тож сьогодні ми ознайомимося із об’єктами, які потребують ремонту. Минулого понеділка у розташуванні частини побував директор «Нової лінії», який зробив приблизні розрахунки на матеріали, що подрібні для ремонту санвузлів. Отже, нам, насамперед, варто вирішити, яким чином ми проведемо закупівлю необхідних будівельних матеріалів», - зазначила голова Володимир-Волинської райдержадміністраціїТимчасовий виконувач обов’язків командира бригади майорзазначив, що часу на виконання цих робіт не так уже й багато, адже орієнтовна дата повернення 14 окремої механізованої бригади у місце постійної дислокації – жовтень-листопад 2018 року.Ознайомившись із приблизним кошторисом, вислухавши фахівців будівельної галузі, які прибули разом із головами РДА, очільники районів домовилися розділити необхідну для закупівлі будівельних матеріалів суму порівну між 16 районами.

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