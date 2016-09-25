На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО





Участь у спортивних баталіях приймали 22 команди, - пише



У вівторок, 23 червня, відбулися півфінали, в результаті яких команда ДП «Камінь-Каширськагроліс» з рахунком 1:0 перемогла колег з ДП «Старовижівське ЛГ». У іншій грі футболісти ДП «Любешівське ЛМГ» перемогли команду ДП «Ратнівське ЛМГ» з рахунком 3:2. Відтак лісівники Камінь-Каширщини та Любешівщини отримали право грати у фіналі турніру і боротися за кубок лісівників Волині.



Як пригадав голова обласної організації Профспілки працівників лісового господарства Павло Матіюк, у минулому подібний турнір на кубок області відбувався за участі дітей, учнів навчальних закладів.



Цьогоріч начальник лісоуправління Олександр Кватирко запропонував запровадити футбольні змагання серед працівників державних підприємств.



«У результаті ми серйозно підійшли до відбору учасників змагань і побачили, що лісівники володіють хорошими спортивними навичками», — підсумував Павло Матіюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісівники з Камінь-Каширського та Любешівського району змагатимуться у фіналі «Кубку лісівників Волині з футболу».Участь у спортивних баталіях приймали 22 команди, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.У вівторок, 23 червня, відбулися півфінали, в результаті яких команда ДП «Камінь-Каширськагроліс» з рахунком 1:0 перемогла колег з ДП «Старовижівське ЛГ». У іншій грі футболісти ДП «Любешівське ЛМГ» перемогли команду ДП «Ратнівське ЛМГ» з рахунком 3:2. Відтак лісівники Камінь-Каширщини та Любешівщини отримали право грати у фіналі турніру і боротися за кубок лісівників Волині.Як пригадав голова обласної організації Профспілки працівників лісового господарства, у минулому подібний турнір на кубок області відбувався за участі дітей, учнів навчальних закладів.Цьогоріч начальник лісоуправліннязапропонував запровадити футбольні змагання серед працівників державних підприємств.«У результаті ми серйозно підійшли до відбору учасників змагань і побачили, що лісівники володіють хорошими спортивними навичками», — підсумував Павло Матіюк.

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