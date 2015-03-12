У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»





Про це повідомляє



Нагадаємо, у понеділок, 25 червня, у селі Орлівка Сарненського району



Видання зазначає, що ще одна людина померла у лікарні. Таким чином, кількість загиблих - уже четверо.



«Працюємо в авральному порядку. Троє загинули на місці і один - в реанімації.



По потерпілих: двоє в реанімації, двоє в травматології, решта - в процесі обстеження,- розповів головний лікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сарненській ЦРЛ померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок аварії автобусу з легковиком та вантажівкою.Про це повідомляє UA:Рівне Нагадаємо, у понеділок, 25 червня, у селі Орлівка Сарненського району автобус зіткнувся з легковиком та вантажівкою . Внаслідок аварії троє людей загинуло на місці, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеню тяжкості.Видання зазначає, що ще одна людина померла у лікарні. Таким чином, кількість загиблих - уже четверо.«Працюємо в авральному порядку. Троє загинули на місці і один - в реанімації.По потерпілих: двоє в реанімації, двоє в травматології, решта - в процесі обстеження,- розповів головний лікар Сарненської ЦРЛ

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