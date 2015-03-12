У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 08:36
У Сарненській ЦРЛ померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок аварії автобусу з легковиком та вантажівкою.
Про це повідомляє UA:Рівне.
Нагадаємо, у понеділок, 25 червня, у селі Орлівка Сарненського району автобус зіткнувся з легковиком та вантажівкою. Внаслідок аварії троє людей загинуло на місці, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеню тяжкості.
Видання зазначає, що ще одна людина померла у лікарні. Таким чином, кількість загиблих - уже четверо.
«Працюємо в авральному порядку. Троє загинули на місці і один - в реанімації.
По потерпілих: двоє в реанімації, двоє в травматології, решта - в процесі обстеження,- розповів головний лікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UA:Рівне.
Нагадаємо, у понеділок, 25 червня, у селі Орлівка Сарненського району автобус зіткнувся з легковиком та вантажівкою. Внаслідок аварії троє людей загинуло на місці, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеню тяжкості.
Видання зазначає, що ще одна людина померла у лікарні. Таким чином, кількість загиблих - уже четверо.
«Працюємо в авральному порядку. Троє загинули на місці і один - в реанімації.
По потерпілих: двоє в реанімації, двоє в травматології, решта - в процесі обстеження,- розповів головний лікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку невчасно вивозять сміття
Сьогодні, 08:42
Лучани просять зрізати аварійні дерева у місті
Сьогодні, 08:40
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 08:36
Посеред сміття: в яких умовах мешкають діти
Сьогодні, 08:34
На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО
Сьогодні, 08:26