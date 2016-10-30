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Лучани просять зрізати аварійні дерева у місті

Лучани просять зрізати аварійні дерева у місті
У Луцьку просять позрізати аварійні дерева.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що лучани дзвонили на лінію оперативного реагування міськради з проханням зрізати старі аварійні дерева на вулицях Мазепи, Декабристів та проспекті Волі.

Також мешканці міста просили підрізати гілля біля пішохідного переходу на вулиці Ветеранів і кущі на проспекті Соборності, вулиці Набережній.

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Теги: зріз, дерево, Луцьк, прохання
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