Лучани просять зрізати аварійні дерева у місті
Сьогодні, 08:40
У Луцьку просять позрізати аварійні дерева.
Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що лучани дзвонили на лінію оперативного реагування міськради з проханням зрізати старі аварійні дерева на вулицях Мазепи, Декабристів та проспекті Волі.
Також мешканці міста просили підрізати гілля біля пішохідного переходу на вулиці Ветеранів і кущі на проспекті Соборності, вулиці Набережній.
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Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що лучани дзвонили на лінію оперативного реагування міськради з проханням зрізати старі аварійні дерева на вулицях Мазепи, Декабристів та проспекті Волі.
Також мешканці міста просили підрізати гілля біля пішохідного переходу на вулиці Ветеранів і кущі на проспекті Соборності, вулиці Набережній.
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