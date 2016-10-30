Лучани просять зрізати аварійні дерева у місті





Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що лучани дзвонили на лінію оперативного реагування міськради з проханням зрізати старі аварійні дерева на вулицях Мазепи, Декабристів та проспекті Волі.



Також мешканці міста просили підрізати гілля біля пішохідного переходу на вулиці Ветеранів і кущі на проспекті Соборності, вулиці Набережній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять позрізати аварійні дерева.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора луцького ЦНАПурозповіла, що лучани дзвонили на лінію оперативного реагування міськради з проханням зрізати старі аварійні дерева на вулицях Мазепи, Декабристів та проспекті Волі.Також мешканці міста просили підрізати гілля біля пішохідного переходу на вулиці Ветеранів і кущі на проспекті Соборності, вулиці Набережній.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію