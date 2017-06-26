Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства





Також з його вини в лікарні знаходиться 13-річна дівчинка, яка перебувала в одній квартирі з жертвами злочину. У неї пошкоджені ноги, а лікарі констатували стан середньої тяжкості, - пише



Як стало відомо вже 25 червня, підозрюваний у розстрілі сім'ї в Харкові був другом дитинства убитого 40-річного бізнесмена Олега Соловйова і позичив йому свого часу 100 тисяч доларів, які, за версією слідства, і стали причиною розправи.



Повідомлення про подію надійшло в поліцію рано вранці 24 червня. Тіла убитих і поранену дівчинку знайшла сусідка. Під час опитування свідків правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав в невідомому напрямку.



Патрульні виявили та зупинили на вулиці Шевченка автомобіль Volvo, на якому імовірно пересувався причетний до вбивства чоловік. Під час перевірки транспортного засобу в його салоні правоохоронці виявили вогнепальну зброю.



З'ясувалося, що на фігуранта зареєстровані бойової карабін, гладкоствольна рушниця та пістолет для стрільби гумовими кулями.



За попередньою інформацією, одну зі своїх жертв - чоловіка - стрілок вбив пострілом в спину.



Під час затримання чоловік заявив, що скоїв злочин з міркувань "кровної помсти". Що стосується підозрюваного у вбивстві Костянтина Б., йому 42 роки. Він приватний підприємець, займається виробництвом і торгівлею деревом, а також наданням техніки в оренду.

За даними видання NewsRoom, загиблими виявилися 40-річний Олег С. і його дружина (ймовірно - цивільна) Яна К.



Чоловік очолював підприємство одного з місцевих товариств інвалідів і займався виробництвом взуття. До кримінальної відповідальності ніколи не притягувався.



На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство"). Також тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові 24 червня чоловік вирішив влаштувати криваву розправу над сім'єю і позбавив життя двох людей.Також з його вини в лікарні знаходиться 13-річна дівчинка, яка перебувала в одній квартирі з жертвами злочину. У неї пошкоджені ноги, а лікарі констатували стан середньої тяжкості, - пише Обозреватель Як стало відомо вже 25 червня, підозрюваний у розстрілі сім'ї в Харкові був другом дитинства убитого 40-річного бізнесмена Олега Соловйова і позичив йому свого часу 100 тисяч доларів, які, за версією слідства, і стали причиною розправи.Повідомлення про подію надійшло в поліцію рано вранці 24 червня. Тіла убитих і поранену дівчинку знайшла сусідка. Під час опитування свідків правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав в невідомому напрямку.Патрульні виявили та зупинили на вулиці Шевченка автомобіль Volvo, на якому імовірно пересувався причетний до вбивства чоловік. Під час перевірки транспортного засобу в його салоні правоохоронці виявили вогнепальну зброю.З'ясувалося, що на фігуранта зареєстровані бойової карабін, гладкоствольна рушниця та пістолет для стрільби гумовими кулями.За попередньою інформацією, одну зі своїх жертв - чоловіка - стрілок вбив пострілом в спину.Під час затримання чоловік заявив, що скоїв злочин з міркувань "кровної помсти". Що стосується підозрюваного у вбивстві Костянтина Б., йому 42 роки. Він приватний підприємець, займається виробництвом і торгівлею деревом, а також наданням техніки в оренду.За даними видання NewsRoom, загиблими виявилися 40-річний Олег С. і його дружина (ймовірно - цивільна) Яна К.Чоловік очолював підприємство одного з місцевих товариств інвалідів і займався виробництвом взуття. До кримінальної відповідальності ніколи не притягувався.На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство"). Також тривають слідчі дії.

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