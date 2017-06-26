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Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства

Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства
У Харкові 24 червня чоловік вирішив влаштувати криваву розправу над сім'єю і позбавив життя двох людей.

Також з його вини в лікарні знаходиться 13-річна дівчинка, яка перебувала в одній квартирі з жертвами злочину. У неї пошкоджені ноги, а лікарі констатували стан середньої тяжкості, - пише Обозреватель.

Як стало відомо вже 25 червня, підозрюваний у розстрілі сім'ї в Харкові був другом дитинства убитого 40-річного бізнесмена Олега Соловйова і позичив йому свого часу 100 тисяч доларів, які, за версією слідства, і стали причиною розправи.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію рано вранці 24 червня. Тіла убитих і поранену дівчинку знайшла сусідка. Під час опитування свідків правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав в невідомому напрямку.

Патрульні виявили та зупинили на вулиці Шевченка автомобіль Volvo, на якому імовірно пересувався причетний до вбивства чоловік. Під час перевірки транспортного засобу в його салоні правоохоронці виявили вогнепальну зброю.

З'ясувалося, що на фігуранта зареєстровані бойової карабін, гладкоствольна рушниця та пістолет для стрільби гумовими кулями.

За попередньою інформацією, одну зі своїх жертв - чоловіка - стрілок вбив пострілом в спину.

Під час затримання чоловік заявив, що скоїв злочин з міркувань "кровної помсти". Що стосується підозрюваного у вбивстві Костянтина Б., йому 42 роки. Він приватний підприємець, займається виробництвом і торгівлею деревом, а також наданням техніки в оренду.
За даними видання NewsRoom, загиблими виявилися 40-річний Олег С. і його дружина (ймовірно - цивільна) Яна К.

Чоловік очолював підприємство одного з місцевих товариств інвалідів і займався виробництвом взуття. До кримінальної відповідальності ніколи не притягувався.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство"). Також тривають слідчі дії.
Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства
Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства
Розстріл сім'ї у Харкові: подробиці жахливого вбивства


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Теги: вбивство, Харків
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