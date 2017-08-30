У Ковелі в магазині батьки забули дитину
Сьогодні, 09:46
У Ковелі в супермаркеті загубилась дитина.
Інцидент трапився учора, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція на Волині.
Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили хлопчика приблизно 3 років, який назвався і повідомив імена батьків.
Дитину доставили у відділ поліції, встановили місце проживання та особи мами й батька. Також з’ясували, що батьків уже притягали до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання.
«Хлопець був дуже комунікабельний, розповів, що прийшов у магазин з батьком і загубився. Зважаючи на обставини, ми вирішили доставити його у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Усі матеріали справи передали в ювенальну превенцію, де вирішуватимуть питання по суті», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Назар.
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Інцидент трапився учора, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція на Волині.
Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили хлопчика приблизно 3 років, який назвався і повідомив імена батьків.
Дитину доставили у відділ поліції, встановили місце проживання та особи мами й батька. Також з’ясували, що батьків уже притягали до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання.
«Хлопець був дуже комунікабельний, розповів, що прийшов у магазин з батьком і загубився. Зважаючи на обставини, ми вирішили доставити його у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Усі матеріали справи передали в ювенальну превенцію, де вирішуватимуть питання по суті», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Назар.
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