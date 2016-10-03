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На Волині обікрали пенсіонерку

На Волині обікрали пенсіонерку
У селі Радовичі Іваничівського району з будинку пенсіонерки злодії винесли майже 2 тисячі гривень.

Згодом правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного жителя цього ж району, - інформує ГУНП у Волинській області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Триває слідство.


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Теги: пенсіонер, крадіжка
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