На Волині обікрали пенсіонерку





Згодом правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного жителя цього ж району, - інформує ГУНП у Волинській області.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Радовичі Іваничівського району з будинку пенсіонерки злодії винесли майже 2 тисячі гривень.Згодом правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного жителя цього ж району, - інформує ГУНП у Волинській області.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію