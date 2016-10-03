На Волині обікрали пенсіонерку
Сьогодні, 09:56
У селі Радовичі Іваничівського району з будинку пенсіонерки злодії винесли майже 2 тисячі гривень.
Згодом правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного жителя цього ж району, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Згодом правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 33-річного жителя цього ж району, - інформує ГУНП у Волинській області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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