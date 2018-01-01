У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це повідомив Макс Ва у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



Він зазначив, що ДТП трапилася у вівторок, 26 червня, зранку.



Cherry зазнав значних механічних ушкоджень: з боку водія - значна вм'ятина.



На місце аварії викликали швидку, ймовірно, є постраждалі.



Деталі - згодом.



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