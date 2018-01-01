У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 10:02
У Луцьку, на вулиці Огієнка, зіткнулися автомобілі Hyundai та Infinity Cherry.
Про це повідомив Макс Ва у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначив, що ДТП трапилася у вівторок, 26 червня, зранку.
Cherry зазнав значних механічних ушкоджень: з боку водія - значна вм'ятина.
На місце аварії викликали швидку, ймовірно, є постраждалі.
Деталі - згодом.
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Про це повідомив Макс Ва у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначив, що ДТП трапилася у вівторок, 26 червня, зранку.
Cherry зазнав значних механічних ушкоджень: з боку водія - значна вм'ятина.
На місце аварії викликали швидку, ймовірно, є постраждалі.
Деталі - згодом.
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Коментарі 2
Infinity Cherry?? ))))))
А де бляхи????
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