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У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Огієнка, зіткнулися автомобілі Hyundai та Infinity Cherry.

Про це повідомив Макс Ва у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

Він зазначив, що ДТП трапилася у вівторок, 26 червня, зранку.

Cherry зазнав значних механічних ушкоджень: з боку водія - значна вм'ятина.

На місце аварії викликали швидку, ймовірно, є постраждалі.

Деталі - згодом.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Огієнка
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Коментарі 2
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Infinity Cherry?? ))))))
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А де бляхи????
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