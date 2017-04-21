вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У пожежі на Волині загинули двоє людей

У пожежі на Волині загинули двоє людей
У селі Нова Вижва Старовижівського району в пожежі загинули двоє людей.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився 25 червня в будинку на вулиці Лесі Українки. Внаслідок пожежі загинув пенсіонер і його співмешканка. Відомо, що за життя двоє зловживали спиртними напоями.

Попередня причина виникнення пожежі - паління у ліжку.

Передрук заборонений

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В смертельній аварії на трасі «Київ-Ковель» загинули двоє волинян
Сьогодні, 11:00
У Луцьку багатодітний батько судиться через незаконне скорочення з роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 10:51
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На Волині через спалювання трави загинула бабуся На Волині через спалювання трави загинула бабуся
11 квітень, 16:02
На Волині у пожежі загинула пенсіонерка На Волині у пожежі загинула пенсіонерка
01 березень, 15:38
У пожежі на Волині загинула пенсіонерка У пожежі на Волині загинула пенсіонерка
21 квітень, 2017, 11:05
Бабуся згоріла у власній хаті Бабуся згоріла у власній хаті
07 квітень, 2017, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
В смертельній аварії на трасі «Київ-Ковель» загинули двоє волинян
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку багатодітний батько судиться через незаконне скорочення з роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 10:51
 0
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
 0
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8