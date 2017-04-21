У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
У селі Нова Вижва Старовижівського району в пожежі загинули двоє людей.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 25 червня в будинку на вулиці Лесі Українки. Внаслідок пожежі загинув пенсіонер і його співмешканка. Відомо, що за життя двоє зловживали спиртними напоями.
Попередня причина виникнення пожежі - паління у ліжку.
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 25 червня в будинку на вулиці Лесі Українки. Внаслідок пожежі загинув пенсіонер і його співмешканка. Відомо, що за життя двоє зловживали спиртними напоями.
Попередня причина виникнення пожежі - паління у ліжку.
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20