У пожежі на Волині загинули двоє людей





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інцидент трапився 25 червня в будинку на вулиці Лесі Українки. Внаслідок пожежі загинув пенсіонер і його співмешканка. Відомо, що за життя двоє зловживали спиртними напоями.



Попередня причина виникнення пожежі - паління у ліжку.



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