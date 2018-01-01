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На Волині злодій обікрав автівку

На Волині злодій обікрав автівку
У Нововолинську поліцейські знайшли автомобільного злодія.

Так, в кінці травня до поліції звернувся 57-річний місцевий мешканець та повідомив, що із його автомобіля Volkswagen passat, було викрадено автомагнітолу, вудки та автомобільний насос. Сума завданих збитків становить понад 6 тис. грн, - інформує ГУНП у Вол инській області.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного місцевого мешканця. Частину викраденого вилучили та повернуть законному власнику. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.


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Теги: злодій, крадіжка
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