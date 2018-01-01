На Волині злодій обікрав автівку





Так, в кінці травня до поліції звернувся 57-річний місцевий мешканець та повідомив, що із його автомобіля Volkswagen passat, було викрадено автомагнітолу, вудки та автомобільний насос. Сума завданих збитків становить понад 6 тис. грн, - інформує ГУНП у Вол инській області.



Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного місцевого мешканця. Частину викраденого вилучили та повернуть законному власнику. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.



Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські знайшли автомобільного злодія.Так, в кінці травня до поліції звернувся 57-річний місцевий мешканець та повідомив, що із його автомобіля Volkswagen passat, було викрадено автомагнітолу, вудки та автомобільний насос. Сума завданих збитків становить понад 6 тис. грн, - інформує ГУНП у Вол инській області.Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного місцевого мешканця. Частину викраденого вилучили та повернуть законному власнику. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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