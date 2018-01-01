У Луцьку багатодітний батько судиться через незаконне скорочення з роботи. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Івана Лихача скоротили з посади водія Волинської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України ще у березні. Він каже, що не мали права. Причин називає кілька: він і багатодітний тато, й на час скорочення був членом профспілкового комітету. На сьогодні чоловік досі без роботи, навіть на облік в центр зайнятості не став, бо може зашкодити виграти позов. А суди навіть не увійшли в підготовчу стадію.



«Шестеро дітей у мене неповнолітніх. Про гроші мене ніхто не просить, тільки вони мені дають на проїзд, гривню, дві... А зараз проїзд дорожчий став, навіть у тролейбусі. то я стараюся їздити тільки тролейбусом», - каже Іван Лихач.



Судове засідання 25 червня не відбулося, бо не з’явилася третя сторона – представник профспілки, яка дала дозвіл на скорочення. Наступне засідання відбудеться наприкінці літа – 31 серпня. Юрист Національної суспільної телерадіокомпанії від коментарів відмовився.



«Я просто цього не розумію, перед самим засіданням... Це негарно. з юридичної точки зору», - заявив представник відповідача Рустам Кабулов.



До НСТУ позивається ще один працівник – інженер ефіру Юрій Раєвич. Ще дві екс-працівниці поки наважуються. Загалом під час реорганізації компанії скоротили 62 людини. З них половина – пенсійного віку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині батько 9 дітей судиться з Національною суспільною телерадіокомпанією через незаконне звільнення.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу скоротили з посади водія Волинської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України ще у березні. Він каже, що не мали права. Причин називає кілька: він і багатодітний тато, й на час скорочення був членом профспілкового комітету. На сьогодні чоловік досі без роботи, навіть на облік в центр зайнятості не став, бо може зашкодити виграти позов. А суди навіть не увійшли в підготовчу стадію.«Шестеро дітей у мене неповнолітніх. Про гроші мене ніхто не просить, тільки вони мені дають на проїзд, гривню, дві... А зараз проїзд дорожчий став, навіть у тролейбусі. то я стараюся їздити тільки тролейбусом», - каже Іван Лихач.Судове засідання 25 червня не відбулося, бо не з’явилася третя сторона – представник профспілки, яка дала дозвіл на скорочення. Наступне засідання відбудеться наприкінці літа – 31 серпня. Юрист Національної суспільної телерадіокомпанії від коментарів відмовився.«Я просто цього не розумію, перед самим засіданням... Це негарно. з юридичної точки зору», - заявив представник відповідачаДо НСТУ позивається ще один працівник – інженер ефіру. Ще дві екс-працівниці поки наважуються. Загалом під час реорганізації компанії скоротили 62 людини. З них половина – пенсійного віку.

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