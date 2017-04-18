На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку

На присадибній ділянці в одному із сіл Рожищенського району виявили та вилучили майже півтисячі рослин маку.Поліцейські під час патрулювання в одному із сіл районів на присадибній ділянці волинянки виявили та вилучили незаконний посів маку снотворного у кількості 473 рослини. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.