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На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку

На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку
На присадибній ділянці в одному із сіл Рожищенського району виявили та вилучили майже півтисячі рослин маку.

Поліцейські під час патрулювання в одному із сіл районів на присадибній ділянці волинянки виявили та вилучили незаконний посів маку снотворного у кількості 473 рослини. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.

Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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