На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку
Сьогодні, 11:10
На присадибній ділянці в одному із сіл Рожищенського району виявили та вилучили майже півтисячі рослин маку.
Поліцейські під час патрулювання в одному із сіл районів на присадибній ділянці волинянки виявили та вилучили незаконний посів маку снотворного у кількості 473 рослини. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Поліцейські під час патрулювання в одному із сіл районів на присадибній ділянці волинянки виявили та вилучили незаконний посів маку снотворного у кількості 473 рослини. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку.
Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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