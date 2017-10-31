На «Устилузі» у рівнянина вилучили холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 11:09
Волинські прикордонники вилучили ножа у мешканця Рівненської області.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилася 23 червня.
На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в автомобілі Audi, 34-річного жителя Рівненської області, прикордонники виявили предмет, схожий на холодну зброю.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції. Ніж вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості за фактами незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилася 23 червня.
На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі в автомобілі Audi, 34-річного жителя Рівненської області, прикордонники виявили предмет, схожий на холодну зброю.
На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції. Ніж вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості за фактами незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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