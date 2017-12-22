Депутатську комісію просять не тягнути з розглядом питань округів «без депутатів»





Таке нагальне рішення 25 червня прийняли депутати із комісії з питань фінансів та бюджетів, - пише



Акцентував увагу на цьому депутат Андрій Покровський. Він ініціатор рішення міської ради щодо фінансування округів, які через недолугість у законодавстві залишилися "без депутата". А саме, "Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки". Заклали на цей рік 2,4 мільйона гривень. Виділили на лютневій сесії 1,2 млн грн.



Керівник департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова підтвердила, що 1,2 млн гривень все ще не використали. Причина у тому, що не збирається комісія, щоб розглянути ці питання. Тож їм рекомендують зробити це найближчим часом, аби знову перерозподілити кошти з бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження рекомендують на найближчому засіданні розглянути звернення щодо використання коштів для округів без депутатів.Таке нагальне рішення 25 червня прийняли депутати із комісії з питань фінансів та бюджетів, - пише ІА "Конкурент" Акцентував увагу на цьому депутат. Він ініціатор рішення міської ради щодо фінансування округів, які через недолугість у законодавстві залишилися "без депутата". А саме, "Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки". Заклали на цей рік 2,4 мільйона гривень. Виділили на лютневій сесії 1,2 млн грн.Керівник департаменту фінансів та бюджетупідтвердила, що 1,2 млн гривень все ще не використали. Причина у тому, що не збирається комісія, щоб розглянути ці питання. Тож їм рекомендують зробити це найближчим часом, аби знову перерозподілити кошти з бюджету.

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