Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся

У Луцьку чоловік хотів пропіаритися за рахунок 94-річного дідуся.Про це пише прес-служба муніципальної варти у Facebook.У понеділок до департаменту завітав невідомий чоловік разом з ветераном війнита представився його довіреною особою. Натомість документів, які б це підтверджували, він не показав.«Чоловік намагався скандалити та вияснити, чому у минулому році було здійснено демонтаж металевої конструкції пана Мисенка І.І. Він почав розмахувати та показувати документи, які нібито підтверджували, що літній чоловік має право на встановлення металевого гаража в дворі будинку, де проживає», - пишуть муніципали.У прес-службі зазначили, що муніципали перевірили документи та зрозуміли, що чоловік бреше та маніпулює фактами.«Дуже шкода, що в нашому місті є аферисти, які використовують ветеранів, щоб підняти свій нульовий рейтинг. Представляючись громадським активістом, паннамагався просто використати 94-річного дідуся в своїх цілях. Однак, зазнав краху», - зауважують у прес-службі.«Наша відповідь таким буде короткою, але змістовною. Ми діємо виключно в межах своїх повноважень та уважно читаємо правовстановлюючі та дозвільні документи, які дають право громадянам мати металеві конструкції в місті Луцьку:1. Ветеран Мисенко І.І. проживає за однією адресою, а його гараж розміщувався в дворі за зовсім іншою адресою.2. Департамент муніципальної варти не має жодного відношення до демонтажу металевої конструкції пана Мисенка І.І. Гараж демонтували його онуки та здали на металобрухт.3. Пан Мисенко І.І. не керує автомобілем з ручним правом керування, машину має онук», - розповідають у прес-службі муніципалів.«Думаємо, що цього достатньо, аби усунути всілякі маніпуляції та розвіяти надії Олександра Лукашевського на дешевий піар», - резюмували у дописі.