вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО

У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
На Волині відбулися змагання «Першість Нововолинська із тенісу для аматорів».

Цими вихідними, 23-24 червня, на тенісному корті Нововолинська відбувся турнір з великого тенісу серед спортсменів-аматорів. Він вже став традиційним і повторюється не перший рік, - пише Буг.

У змаганнях взяли участь 12 тенісистів, троє переможців отримали кубки та грошові винагороди.

Серед них нововолинці та один спортсмен із Луцька.

Організатори розповідають, що такі турніри – це вже хороша традиція. Взяти участь в них можуть усі любителі великого тенісу. У планах проводити їх частіше, та поки немає можливості, бо в місті є лише один тенісний корт. Приїздити до Нововолинська на змагання з великого тенісу мають бажання і спортсмени з інших міст Волинської області і не тільки.

Тому любителі цього спорту очікують на появу в Нововолинську нових тенісних кортів.

У змаганнях «Першість Нововолинська із тенісу для аматорів» перемогу здобули Олександр Кулік (1 місце), Анатолій Матвєєв (2 місце), Володимир Морозов (3 місце).

Призовий фонд турніру складав 3000 гривень: 1 місце – 1500 грн., 2 місце – 1000 грн. і 3 місце – 500 грн.

У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, теніс, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» - знижки на попкорн*
Сьогодні, 12:40
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
Сьогодні, 12:14
На Дніпропетровщині злочинець-рецидивіст зґвалтував 10-річну дівчинку
Сьогодні, 12:07
Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся
Сьогодні, 11:35
У Луцьку біля Старого ринку – «тягучка». ФОТО
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Українка Світоліна виграла престижний турнір у Римі Українка Світоліна виграла престижний турнір у Римі
20 травень, 17:51
Нововолинські спортсмени перемогли в міжнародному турнірі Нововолинські спортсмени перемогли в міжнародному турнірі
27 лютий, 10:30
У Нововолинську змагались тенісисти-аматори У Нововолинську змагались тенісисти-аматори
21 лютий, 20:53
Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні
04 лютий, 07:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
У «Промені» - знижки на попкорн*
Сьогодні, 12:40
 0
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
На Дніпропетровщині злочинець-рецидивіст зґвалтував 10-річну дівчинку
Сьогодні, 12:07
 0
Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8