У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО





Цими вихідними, 23-24 червня, на тенісному корті Нововолинська відбувся турнір з великого тенісу серед спортсменів-аматорів. Він вже став традиційним і повторюється не перший рік, - пише



У змаганнях взяли участь 12 тенісистів, троє переможців отримали кубки та грошові винагороди.



Серед них нововолинці та один спортсмен із Луцька.



Організатори розповідають, що такі турніри – це вже хороша традиція. Взяти участь в них можуть усі любителі великого тенісу. У планах проводити їх частіше, та поки немає можливості, бо в місті є лише один тенісний корт. Приїздити до Нововолинська на змагання з великого тенісу мають бажання і спортсмени з інших міст Волинської області і не тільки.



Тому любителі цього спорту очікують на появу в Нововолинську нових тенісних кортів.



У змаганнях «Першість Нововолинська із тенісу для аматорів» перемогу здобули Олександр Кулік (1 місце), Анатолій Матвєєв (2 місце), Володимир Морозов (3 місце).



Призовий фонд турніру складав 3000 гривень: 1 місце – 1500 грн., 2 місце – 1000 грн. і 3 місце – 500 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулися змагання «Першість Нововолинська із тенісу для аматорів».Цими вихідними, 23-24 червня, на тенісному корті Нововолинська відбувся турнір з великого тенісу серед спортсменів-аматорів. Він вже став традиційним і повторюється не перший рік, - пише Буг У змаганнях взяли участь 12 тенісистів, троє переможців отримали кубки та грошові винагороди.Серед них нововолинці та один спортсмен із Луцька.Організатори розповідають, що такі турніри – це вже хороша традиція. Взяти участь в них можуть усі любителі великого тенісу. У планах проводити їх частіше, та поки немає можливості, бо в місті є лише один тенісний корт. Приїздити до Нововолинська на змагання з великого тенісу мають бажання і спортсмени з інших міст Волинської області і не тільки.Тому любителі цього спорту очікують на появу в Нововолинську нових тенісних кортів.У змаганнях «Першість Нововолинська із тенісу для аматорів» перемогу здобули(1 місце),(2 місце),(3 місце).Призовий фонд турніру складав 3000 гривень: 1 місце – 1500 грн., 2 місце – 1000 грн. і 3 місце – 500 грн.

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