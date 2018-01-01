На Дніпропетровщині злочинець-рецидивіст зґвалтував 10-річну дівчинку





Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, - пише



"Завдяки швидкому реагуванню поліції на своєчасне повідомлення громадян під час відпрацювання місцевості біля місця скоєння злочину, а також прилеглих сіл було затримано жителя сусіднього населеного пункту, яким виявився чоловік 1990 року народження. Затримали його, коли він вертався додому після вчинення свого ганебного злочину. У нього вилучено одяг зі слідами крові", – зазначив він.



За словами Аброськіна, у 2010 році зловмисника вже було засуджено за зґвалтування десятирічного хлопчика, під час якого він використовував ніж, однак нещодавно його звільнили.



Крім того, правоохоронець додав, що наразі потерпіла дівчинка перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, оскільки під час ґвалтування чоловік завдав їй поранення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині чоловік під погрозою ножа зґвалтував 10-річну дівчинку та залишив її роздягненою у кущах. Дитину знайшли ледь живою та у крові.Про це повідомив перший заступник голови Нацполіціїна своїй сторінці у Facebook, - пише 24 канал "Завдяки швидкому реагуванню поліції на своєчасне повідомлення громадян під час відпрацювання місцевості біля місця скоєння злочину, а також прилеглих сіл було затримано жителя сусіднього населеного пункту, яким виявився чоловік 1990 року народження. Затримали його, коли він вертався додому після вчинення свого ганебного злочину. У нього вилучено одяг зі слідами крові", – зазначив він.За словами Аброськіна, у 2010 році зловмисника вже було засуджено за зґвалтування десятирічного хлопчика, під час якого він використовував ніж, однак нещодавно його звільнили.Крім того, правоохоронець додав, що наразі потерпіла дівчинка перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, оскільки під час ґвалтування чоловік завдав їй поранення.

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