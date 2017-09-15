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Волинянину за крадіжку і розбій дали понад 7 років тюрми

Волинянину за крадіжку і розбій дали понад 7 років тюрми
На Волині судили за крадіжку і розбій 33-річного мешканця села Новий Мосир Ковельського району.

Так, удень 19 січня 2017 року нетверезий неодноразово раніше судимий чоловік вкрав у селі Дарівка три підводи заготовлених працівниками лісництва дров, спричинивши матеріальну шкоду Ковельському СЛАТ "Тур", та продав їх знайомій.

У ніч на 20 січня у селищі Голоби він напав на товариша по чарці, побив його, зламав носа та відібрав мобільний телефон вартістю 2 тис. грн.

У суді чоловік свою винуватість у вчинених злочинах заперечував, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.

Ковельський міськрайонний суд, визнавши обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 187 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.




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Теги: суд, крадіжка, волинянин
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