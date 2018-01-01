У ПортCity - майстер-класи краси*
Сьогодні, 13:25
В рамках акції «День Шопоголіка», яка відбудеться 30 червня в ТРЦ ПортCity, окрім знижок в магазинах та закладах до 50%, відвідувачів чекає величезна кількість подарунків і сюрпризів.
Одним з таких приємних сюрпризів буде програма майстер класів у beauty сфері від візажиста Олі Сімони!
Як не розгубитись у beauty сфері?
Як правильно підібрати косметику?
Як вдало поєднувати ціну та якість?
Як виглядає ідеальна косметичка?
На всі ці, та багато інших питань дасть відповідь Оля Сімона.
Відчуйте себе справжніми моделями у професійних руках simona’s school!
Початок майстер класів 30 червня о 15:00, на першому поверсі ТРЦ ПортCity.
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Одним з таких приємних сюрпризів буде програма майстер класів у beauty сфері від візажиста Олі Сімони!
Як не розгубитись у beauty сфері?
Як правильно підібрати косметику?
Як вдало поєднувати ціну та якість?
Як виглядає ідеальна косметичка?
На всі ці, та багато інших питань дасть відповідь Оля Сімона.
Відчуйте себе справжніми моделями у професійних руках simona’s school!
Початок майстер класів 30 червня о 15:00, на першому поверсі ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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