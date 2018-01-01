У ПортCity - майстер-класи краси*

В рамках акції «День Шопоголіка», яка відбудеться 30 червня в ТРЦ ПортCity, окрім знижок в магазинах та закладах до 50%, відвідувачів чекає величезна кількість подарунків і сюрпризів.Одним з таких приємних сюрпризів буде програма майстер класів у beauty сфері від візажистаЯк не розгубитись у beauty сфері?Як правильно підібрати косметику?Як вдало поєднувати ціну та якість?Як виглядає ідеальна косметичка?На всі ці, та багато інших питань дасть відповідь Оля Сімона.Відчуйте себе справжніми моделями у професійних руках simona’s school!Початок майстер класів 30 червня о 15:00, на першому поверсі ТРЦ ПортCity.