Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*
Сьогодні, 15:18
Найменший та водночас найбільший супергерой Всесвіту Марвел у новій супермісії!
За допомогою свого неповторного вбрання Людина-мураха може зменшуватися і збільшуватися до будь-яких розмірів, що дозволяє йому тріумфувати навіть в найскладніших ситуаціях. І коли сильний супротивник кидає виклик, супергерой отримує нового союзника - хоробру Осу.
4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та оса». Квитки вже у продажі за посиланням:
https://bilet.vkino.com.ua/showtime/?theater=premiercity&showtime=39514&agent=vkino§or=3
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За допомогою свого неповторного вбрання Людина-мураха може зменшуватися і збільшуватися до будь-яких розмірів, що дозволяє йому тріумфувати навіть в найскладніших ситуаціях. І коли сильний супротивник кидає виклик, супергерой отримує нового союзника - хоробру Осу.
4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та оса». Квитки вже у продажі за посиланням:
https://bilet.vkino.com.ua/showtime/?theater=premiercity&showtime=39514&agent=vkino§or=3
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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