Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*





За допомогою свого неповторного вбрання Людина-мураха може зменшуватися і збільшуватися до будь-яких розмірів, що дозволяє йому тріумфувати навіть в найскладніших ситуаціях. І коли сильний супротивник кидає виклик, супергерой отримує нового союзника - хоробру Осу.



4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та оса». Квитки вже у продажі за посиланням:



https://bilet.vkino.com.ua/showtime/?theater=premiercity&showtime=39514&agent=vkino§or=3





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