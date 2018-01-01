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Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*

Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*
Найменший та водночас найбільший супергерой Всесвіту Марвел у новій супермісії!

За допомогою свого неповторного вбрання Людина-мураха може зменшуватися і збільшуватися до будь-яких розмірів, що дозволяє йому тріумфувати навіть в найскладніших ситуаціях. І коли сильний супротивник кидає виклик, супергерой отримує нового союзника - хоробру Осу.

4 липня у кінотеатрі Premier City відбудеться допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та оса». Квитки вже у продажі за посиланням:

https://bilet.vkino.com.ua/showtime/?theater=premiercity&showtime=39514&agent=vkino§or=3

Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*

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Теги: ПортCity
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