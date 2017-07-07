Хорзов у Луцьку розповів, як придумав «Ротонду»
Сьогодні, 13:43
Відомий луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, як придумав ідею «Ротонди» та чи окуповується нині заклад.
Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».
Модератор заходу Галина Падалко запитала, як у Хорзова виникла ідея такого цікавого для Луцька закладу.
«Приснилося, як виникло (сміється). Мабуть, я себе ловив на думці, що цей концепт в Луцьку може бути втіленим», - розповів Хорзов. За його словами, він часто чув скептичні відгуки збоку, однак надавали їх «диванні знавці».
«Ми задумували її під літній майданчик з концертами. А одного разу в сонячний день я прийшов на «Ротонду» і побачив, як над нею ходить сонце… 90% дня там сонце», - розповів ресторатор. Він зрозумів, що цю «фішку» треба використовувати. І попри те, що там спочатку планували критий майданчик, одного дня він прокинувся зранку і просто на серветці намалював концепцію.
«Дружина сказала, що я трошки скажений. Але бачите, ця ідея втілилася», - мовив бізнесмен.
«Все обійшлося в 200 тисяч доларів, - розповів ресторатор, та додав, що заклад «нормально окупається».
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Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».
Модератор заходу Галина Падалко запитала, як у Хорзова виникла ідея такого цікавого для Луцька закладу.
«Приснилося, як виникло (сміється). Мабуть, я себе ловив на думці, що цей концепт в Луцьку може бути втіленим», - розповів Хорзов. За його словами, він часто чув скептичні відгуки збоку, однак надавали їх «диванні знавці».
«Ми задумували її під літній майданчик з концертами. А одного разу в сонячний день я прийшов на «Ротонду» і побачив, як над нею ходить сонце… 90% дня там сонце», - розповів ресторатор. Він зрозумів, що цю «фішку» треба використовувати. І попри те, що там спочатку планували критий майданчик, одного дня він прокинувся зранку і просто на серветці намалював концепцію.
«Дружина сказала, що я трошки скажений. Але бачите, ця ідея втілилася», - мовив бізнесмен.
«Все обійшлося в 200 тисяч доларів, - розповів ресторатор, та додав, що заклад «нормально окупається».
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