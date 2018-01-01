Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с.Заболоття, Турівка, Зоря, Ворчин

2.09:00 – 17:00 Ветеринарний кіоск, швейна майстерня, магазин с.Овадно: вул. Травнева, Покровська 34

3.09:00 – 17:00 магазин с.Рогожани: вул. Л.Українки, Котовського



Іваничівський район



1. ПЛ-10кв Л55-01 9:30-16:00 ФОП АРК, с.Бужанка вул.Миру, ФОП Маринюк (частково) с.Верхнів

2. ПЛ-10кв Л46- 9:30-13:00 Тер.Соц.Центр, ФОП Плисюк (частково) с.Ст.Порицьк вул.Набережна, Колгоспна, Ювілейна, Миру, Радянська;

с.Риковичі вул.Центральна, 8 Березня, Волобоєва

3. ПЛ-04кв від КТП-183 13:30-15:00 ФОП Божик, ФОП Мазурчук с Риковичі територія тракторної бригади



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:00

ПП Швед О.Д., ПП Михальчук Н.Ф., Дитсадок, Скважина, ПП Чикида М.Д., ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Бібліотека, Амбуляторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Пожежне депо, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л., К-К Райспоживспілка (Бар), ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., Школа, Церква, ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., ПП Євчук В.М. с.Видерта



Локачинський район



1.9:00-16:00

с.Коритниця



Луцький район



1.10:00 – 16:00 СГТзОВ „Романів,

с. Верхівка ФОП Чилій, ТзОВ „Астра”

с.Верхівка

2.09:00 – 17:00

СФГ „Датсун”, Пп.Равський С.В., Пп.Вербицький В.М., Пп.Момотюк М.А., Пп.Фірук В.І., ФОП Матвійчук Г.В, ФОП Лесько В.Т, ФОП Тищенко Н.А, Пп.”Тент - Сервіс”, Милушівське СТ, Пп.Бондарук М.П., Пп.Іскарєв О.Л., ФОП Находа М.І. (готель „Добра хата”), ТзОВ «Силует» ЛТД, ФОП Терефельський В.В, ОСББ Наш дім, ОК «Зміїнець»(масив «Боголюби»), ОК «Ранок», ж/м «БАМ», масив «Фальків», Милушівське СТ (контора, ковб. цех), філія ПрАТ «Київстар»,

Луцька районна спілка СТ (Бойня с. Зміїнець),

ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В. с.Милуші, с.Княгининок вул. Соборна, Інтернатська, Ранкова, Незалежності, Молодіжна, с.Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька(непарні номери), Вишнева, Зоряна, Ясенева, Північна, Козацька



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-349 Л-5 9:00-17:00 с.Мельники вул Нова

2. КТП-20 9:00-17:00 Магазин, дім молитви с.Скиби

3. КТП-259 9:00-17:00

с.Світязь вул.Миру

4. КТП-255 9:00-17:00 Магазин, БАР АЛЬФ с.Світязь вул.Миру



Любешівський район



1. ПЛ-0.4 кВ Л-1-3 від КТП-101 10:00-17:00 Відділ освіти (адмінприміщення), Редакція газети «Нове життя», ДП ДЗК, Кондитерський цех, Перукарня, магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт.Любешів, вул.Незалежності 54,

вул. Бондаренка

2. КТП-251 10:00-17:00 школа с.Підкормілля вул.Свободи, Незалежності, Садова



Маневицький район



1.10:00-18:00 КТП-27, с. Череваха - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).

КТП-83.



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 9:00-16:00 с.Переспа виробнича база, млин, ГРП, картоплесховище с.Переспа, вул. Ковельська, Квітнева, Гайова

3. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

4. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), ТзОВ "Старленд", КП "Дубищенське ЖКГ", Ківерцівське УГГ ПАТ "Волиньгаз", церква, костел (смт.Дубище), Відділ освіти РДА (смт.Дубище), КЗ "Рожищенський районний ЦПМСД" (смт.Дубище) с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), смт.Дубище, в.Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, Дібрівська, Прилісна, Польова

5. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул..Шевченка



Старовижівський район



1.10:00-17:00

Ст.Вижва вул:Л.Українки,Пушкіна,Гоголя,Соборності (Жовтнева)

2.10:00-17:00

Ст.Вижва вул:Брідківська,Зелена; с.Брідки (повністю)



Турійський район



1. КТП-96 10:00-17:00 ФОП Черенова О.В. – магазин, Миляновичівська сільська рада – клуб, Турійська ветлікарня - дільниця с.Миляновичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с.Заболоття, Турівка, Зоря, Ворчин2.09:00 – 17:00 Ветеринарний кіоск, швейна майстерня, магазин с.Овадно: вул. Травнева, Покровська 343.09:00 – 17:00 магазин с.Рогожани: вул. Л.Українки, Котовського1. ПЛ-10кв Л55-01 9:30-16:00 ФОП АРК, с.Бужанка вул.Миру, ФОП Маринюк (частково) с.Верхнів2. ПЛ-10кв Л46- 9:30-13:00 Тер.Соц.Центр, ФОП Плисюк (частково) с.Ст.Порицьк вул.Набережна, Колгоспна, Ювілейна, Миру, Радянська;с.Риковичі вул.Центральна, 8 Березня, Волобоєва3. ПЛ-04кв від КТП-183 13:30-15:00 ФОП Божик, ФОП Мазурчук с Риковичі територія тракторної бригади1. 10:00 – 16:00ПП Швед О.Д., ПП Михальчук Н.Ф., Дитсадок, Скважина, ПП Чикида М.Д., ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Бібліотека, Амбуляторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Пожежне депо, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л., К-К Райспоживспілка (Бар), ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., Школа, Церква, ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., ПП Євчук В.М. с.Видерта1.9:00-16:00с.Коритниця1.10:00 – 16:00 СГТзОВ „Романів,с. Верхівка ФОП Чилій, ТзОВ „Астра”с.Верхівка2.09:00 – 17:00СФГ „Датсун”, Пп.Равський С.В., Пп.Вербицький В.М., Пп.Момотюк М.А., Пп.Фірук В.І., ФОП Матвійчук Г.В, ФОП Лесько В.Т, ФОП Тищенко Н.А, Пп.”Тент - Сервіс”, Милушівське СТ, Пп.Бондарук М.П., Пп.Іскарєв О.Л., ФОП Находа М.І. (готель „Добра хата”), ТзОВ «Силует» ЛТД, ФОП Терефельський В.В, ОСББ Наш дім, ОК «Зміїнець»(масив «Боголюби»), ОК «Ранок», ж/м «БАМ», масив «Фальків», Милушівське СТ (контора, ковб. цех), філія ПрАТ «Київстар»,Луцька районна спілка СТ (Бойня с. Зміїнець),ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В. с.Милуші, с.Княгининок вул. Соборна, Інтернатська, Ранкова, Незалежності, Молодіжна, с.Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька(непарні номери), Вишнева, Зоряна, Ясенева, Північна, Козацька1. КТП-349 Л-5 9:00-17:00 с.Мельники вул Нова2. КТП-20 9:00-17:00 Магазин, дім молитви с.Скиби3. КТП-259 9:00-17:00с.Світязь вул.Миру4. КТП-255 9:00-17:00 Магазин, БАР АЛЬФ с.Світязь вул.Миру1. ПЛ-0.4 кВ Л-1-3 від КТП-101 10:00-17:00 Відділ освіти (адмінприміщення), Редакція газети «Нове життя», ДП ДЗК, Кондитерський цех, Перукарня, магазин «Едельвейс», Музична школа, Податкова, СБУ, Дитячий садочок №1. смт.Любешів, вул.Незалежності 54,вул. Бондаренка2. КТП-251 10:00-17:00 школа с.Підкормілля вул.Свободи, Незалежності, Садова1.10:00-18:00 КТП-27, с. Череваха - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).КТП-83.1.09:00-17:00Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 111.9:00-17:00 с.Щурин (зерносховище, церква, млин) с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 9:00-16:00 с.Переспа виробнича база, млин, ГРП, картоплесховище с.Переспа, вул. Ковельська, Квітнева, Гайова3. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)4. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), ТзОВ "Старленд", КП "Дубищенське ЖКГ", Ківерцівське УГГ ПАТ "Волиньгаз", церква, костел (смт.Дубище), Відділ освіти РДА (смт.Дубище), КЗ "Рожищенський районний ЦПМСД" (смт.Дубище) с.Єлизаветин, с.Носачевичі, с.Олешковичі (повністю), смт.Дубище, в.Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, Дібрівська, Прилісна, Польова5. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул..Шевченка1.10:00-17:00Ст.Вижва вул:Л.Українки,Пушкіна,Гоголя,Соборності (Жовтнева)2.10:00-17:00Ст.Вижва вул:Брідківська,Зелена; с.Брідки (повністю)1. КТП-96 10:00-17:00 ФОП Черенова О.В. – магазин, Миляновичівська сільська рада – клуб, Турійська ветлікарня - дільниця с.Миляновичі

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