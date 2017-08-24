Лучанка засвітилася на сторінках Vogue





Лучанка позує в одязі з колекції весна-літо 2019 бренду Cinq á Sept Resort, - пише



Вікторія продемонструвала різноманітний одяг - від жакетів до оксамитових суконь.



Фотосесію лучанки опублікували на різних версіях сайтів журналу Vogue. Так, світлини прикрасили сторінки російський та американський Vogue.



На українській версії модного журналу цієї зйомки Вікторії знайти не вдалося.



Довідково:



Vogue — щомісячний жіночий журнал про моду, заснований у 1892 році. Є найвпливовішим модним виданням у світі та «біблією моди». Версії журналу випускаються у двадцяти країнах світу.



Vogue став першим журналом в історії модних видань, де на обкладинці була опублікована кольорова фотографія, знімки розміщені на розвороті, зображення обрізані до країв без білих полів, використані постановочні зйомки.



Vogue випускається видавництвом Condé Nast International. Транснаціональна корпорація видає 130 журналів, в числі яких Vanity Fair, Condé Nast Traveler, The New Yorker, Glamour, GQ, Bon Appetit та ін.





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