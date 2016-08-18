Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018

Абдель Рахім Мохамед Негм помер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018.



Мохамед відчув себе зле після переможного гола саудівців на 95-й хвилині. Коментатора відправили до лікарні. Однак, лікарі не зуміли врятувати йому життя і незабаром повідомили про його смерть, - пише



Абдель Рахім Мохамед тренував "Замалек" - один з найсильніших клубів Єгипту, а під час Мундіалю працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після гри.



Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь Саудівської Аравії. Таким чином, Єгипет програв всі три поєдинки на ЧС-2018. Для єгиптян це був перший Чемпіонат світу за 28 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній єгипетський воротар і тренерпомер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018.Мохамед відчув себе зле після переможного гола саудівців на 95-й хвилині. Коментатора відправили до лікарні. Однак, лікарі не зуміли врятувати йому життя і незабаром повідомили про його смерть, - пише ТСН Абдель Рахім Мохамед тренував "Замалек" - один з найсильніших клубів Єгипту, а під час Мундіалю працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після гри.Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь Саудівської Аравії. Таким чином, Єгипет програв всі три поєдинки на ЧС-2018. Для єгиптян це був перший Чемпіонат світу за 28 років.

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