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Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018

Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018
Колишній єгипетський воротар і тренер Абдель Рахім Мохамед Негм помер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018.

Мохамед відчув себе зле після переможного гола саудівців на 95-й хвилині. Коментатора відправили до лікарні. Однак, лікарі не зуміли врятувати йому життя і незабаром повідомили про його смерть, - пише ТСН.

Абдель Рахім Мохамед тренував "Замалек" - один з найсильніших клубів Єгипту, а під час Мундіалю працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після гри.

Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь Саудівської Аравії. Таким чином, Єгипет програв всі три поєдинки на ЧС-2018. Для єгиптян це був перший Чемпіонат світу за 28 років.

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Теги: збірна Єгипту, смерть, тренер
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