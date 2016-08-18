Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018
Сьогодні, 14:57
Колишній єгипетський воротар і тренер Абдель Рахім Мохамед Негм помер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018.
Мохамед відчув себе зле після переможного гола саудівців на 95-й хвилині. Коментатора відправили до лікарні. Однак, лікарі не зуміли врятувати йому життя і незабаром повідомили про його смерть, - пише ТСН.
Абдель Рахім Мохамед тренував "Замалек" - один з найсильніших клубів Єгипту, а під час Мундіалю працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після гри.
Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь Саудівської Аравії. Таким чином, Єгипет програв всі три поєдинки на ЧС-2018. Для єгиптян це був перший Чемпіонат світу за 28 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мохамед відчув себе зле після переможного гола саудівців на 95-й хвилині. Коментатора відправили до лікарні. Однак, лікарі не зуміли врятувати йому життя і незабаром повідомили про його смерть, - пише ТСН.
Абдель Рахім Мохамед тренував "Замалек" - один з найсильніших клубів Єгипту, а під час Мундіалю працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після гри.
Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь Саудівської Аравії. Таким чином, Єгипет програв всі три поєдинки на ЧС-2018. Для єгиптян це був перший Чемпіонат світу за 28 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Допрем’єрний показ фільму «Людина-мураха та Оса» у Premier City*
Сьогодні, 15:18
Чому ковельчани обрали квартири у ЖК «Парковий квартал». ФОТО*
Сьогодні, 15:10
Єгипетський екс-тренер помер після поразки збірної на ЧС-2018
Сьогодні, 14:57
Лучанка засвітилася на сторінках Vogue
Сьогодні, 14:40