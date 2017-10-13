Як працюватимуть волинські відділення ПриватБанку на вихідних*

Із нагоди Дня Конституції українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. На вихідних ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів цілодобово через електронні сервіси.Українці матимуть додаткові вихідні і відпочиватимуть з 28 червня до 1 липня. У ці дні ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів 24/7 через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.Клієнти банку зможуть здійснити практично всі необхідні операції за допомогою банкоматів та терміналів: видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків. До послуг клієнтів - цілодобові зони самообслуговування у відділеннях ПриватБанку. Загалом на Волині працює майже 200 банкоматів та понад 300 терміналів банку.Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.Наголошуємо, що 28, 29 червня та 1 липня відділення ПриватБанку на Волині не працюватимуть. У середу, 27 червня, графік роботи відділень скорочений на годину.